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陸捐款6億給WHO　譚德塞笑謝習近平：克服自身巨大困難向其他國家伸出援手

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中國捐款2000萬美元給世界衛生組織。而世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）感謝。（圖／翻攝譚德塞推特）

▲譚德塞在推特PO出和陳旭的照片。（圖／翻攝譚德塞推特）

記者陳俊宏／綜合報導

中國捐款2000萬美元、約新台幣6億元給世界衛生組織（WHO）。對此，世衛秘書長譚德塞表示，將和中方繼續加強協調合作，推動國際疫情防控合作不斷取得實質進展，「誠摯感謝中國政府和人民。」

中國官媒《人民日報》報導，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭，7日會見譚德塞，通報中國政府決定向世衛組織捐款2000萬美元，支援世衛開展抗擊新冠肺炎疫情國際合作，幫助發展中國家提升應對疫情的能力，加強公共衛生體系建設。

陳旭表示，中國政府和人民為抗擊疫情採取果斷有效措施，全國疫情防控積極向好態勢穩步發展，這不僅是對本國人民生命健康的保護，也為全球公共衛生安全做出了重要貢獻。

▼譚德塞在推特感謝中國政府。（圖／翻攝譚德塞推特）

中國捐款2000萬美元給世界衛生組織。而世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）感謝。（圖／翻攝譚德塞推特）

陳旭指出，中方願以實際行動參與疫情防控國際合作，支援世衛繼續發揮專業優勢和協調作用，特別是幫助公共衛生體系薄弱的發展中國家有效應對疫情；病毒沒有國界，中方將繼續與世衛組織及各方一道，同舟共濟，全力戰勝疫情。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）感謝並高度讚賞中國政府，在全球疫情應對關鍵時刻克服自身巨大困難，向其他發展中國家慷慨解囊及時伸出援手。他表示，將同中方繼續加強協調合作，推動國際疫情防控合作不斷取得實質進展。

譚德塞也在推特發文，貼出他微笑看著陳旭的合照。他說，「來自中國政府的好消息，他們捐款2000億美元給WHO，加強WHO對抗全球新冠肺炎疫情；我誠摯感謝代表習近平主席的陳旭，也向中國政府和人民致謝。」

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