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國民黨主席台中「挺自己人」！江啟臣得票率85.9%大勝郝龍斌

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▲▼中國國民黨立法委員江啟臣專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨新任黨主席江啟臣。（資料照／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席選舉7日落幕，中生代的江啟臣打「世代交替牌」奏效，以84,860票、68.80%得票率拿下所有縣市，贏得46,377票；尤其在台中市，江啟臣得票率以85.9%大勝郝龍斌13.87%。郝龍斌則是僅贏得一個投開票所是台北市萬華區。

國民黨主席投票於上午8點開始，下午4點開票後，江啟臣一路領先，約莫一個半小時之後，大幅拉開與郝龍斌的得票差距，最後獲得壓倒性勝利，成為國民黨史上最年輕黨主席，更是第一個兼任立法委員的黨主席。

江啟臣的當選，背後代表的政治意涵，除了是基層黨員期盼國民黨的改革不再淪於口號，期盼黨內紛爭能夠塵埃落定。江啟臣在立委選舉後，高舉世代交替旗幟，選戰過程中將自己塑造成「中生代代表」，掀起改革聲浪，徹底淘汰國民黨的舊時代陋習，是最後獲得壓倒性勝利出線的關鍵原因之一。

基隆市：江啟臣得票數1087；郝龍斌得票數798；江啟臣得票率57.67%
台北市：江啟臣得票數4059；郝龍斌得票數2521；江啟臣得票率61.9%
新北市：江啟臣得票數7999；郝龍斌得票數2790；江啟臣得票率73.67%
桃園市：江啟臣得票數843；郝龍斌得票數314；江啟臣得票率74.73%
新竹縣：江啟臣得票數2222；郝龍斌得票數1451；江啟臣得票率60.53%
新竹市：江啟臣得票數1586；郝龍斌得票數472；江啟臣得票率77.07%
苗栗縣：江啟臣得票數2767；郝龍斌得票數680；江啟臣得票率80.27%
台中市：江啟臣得票數4716；郝龍斌得票數817；江啟臣得票率85.9%
彰化縣：江啟臣得票數7384；郝龍斌得票數2573；江啟臣得票率74.16%
南投縣：江啟臣得票數2376；郝龍斌得票數1041；江啟臣得票率68.49%
雲林縣：江啟臣得票數1152；郝龍斌得票數941；江啟臣得票率55.04%
嘉義縣：江啟臣得票數1480；郝龍斌得票數1020；江啟臣得票率59.2%
嘉義市：江啟臣得票數1338；郝龍斌得票數580；江啟臣得票率69.76%
台南市：江啟臣得票數3920；郝龍斌得票數580；江啟臣得票率69.28%
高雄市：江啟臣得票數5369；郝龍斌得票數2457；江啟臣得票率68.96%
屏東縣：江啟臣得票數3612；郝龍斌得票數1613；江啟臣得票率68.23%
宜蘭縣：江啟臣得票數1669；郝龍斌得票數869；江啟臣得票率65.76%
花蓮縣：江啟臣得票數1299；郝龍斌得票數1195；江啟臣得票率50.47%
台東縣：江啟臣得票數1249；郝龍斌得票數625；江啟臣得票率66.65%
澎湖縣：江啟臣得票數922；郝龍斌得票數626；江啟臣得票率59.56%
金門縣：江啟臣得票數980；郝龍斌得票數824；江啟臣得票率54.32%
連江縣：江啟臣得票數277；郝龍斌得票數75；江啟臣得票率75.31%
海外：江啟臣得票數1502；郝龍斌得票數987；江啟臣得票率60.35%

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