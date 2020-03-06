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新冠肺炎防疫紓困再加碼！ 盧秀燕祭「紓困九箭」62萬人受惠

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▲▼盧秀燕針對新冠肺炎疫情，再加碼推出「紓困九箭」，協助民間度過難關。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕針對新冠肺炎疫情，再加碼推出「紓困九箭」，協助台中民間度過難關。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

新冠肺炎（武漢肺炎）衝擊國內經濟，中市府日前推出「紓困三箭」協助首當其衝產業，市長盧秀燕6日再加碼為「紓困九箭」，針對紓困對象、方式、能量再擴大，並建置全國首創資金紓困協調窗口，全面減少房屋、娛樂、牌照稅，提供失業生活補助，引進民間5大銀行提供貸款協助，預計全市至少有62萬人可受惠。

台中市府因應新冠肺炎疫情影響，零售、商圈、夜市及傳統市場五大內需服務業首當其衝，市府日前已祭出「市場攤商租金八折」、「BOT、OT、ROT租金權利金延後半年繳費」、「商圈消費滿百送十」紓困三箭，經盤點市府財政結構與負擔能力，今日加碼宣布「紓困九箭」，從收入與支出面著手，全力協助民間產業。

▲▼盧秀燕針對新冠肺炎疫情，再加碼推出「紓困九箭」，協助民間度過難關。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕推出「紓困九箭」，協助民間因應新冠肺炎度過難關。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕針對新冠肺炎疫情，再加碼推出「紓困九箭」，協助民間度過難關。（圖／台中市政府提供）

▲台中市府建置全國首創資金紓困協調窗口。（圖／台中市政府提供）

市長盧秀燕表示，「紓困九箭與市民同一陣線！」目前中央有600億元特別預算的紓困經費，不過，台中企業已「凍袂條」，所以市府超前準備。紓困九箭有三大不同，第一是紓困對象擴大，從攤商夜市擴大到公司、商號與自然人；第二是紓困方式增加，從減免或緩收租金，擴大到減稅、貸款協助、員工訓練補助、生活補助等各面向。

她表示，第三是紓困能量擴大，從市府單方擴大至公私合力，引進民間5大銀行。感謝二信、中信銀、台灣企銀、台灣銀行、台中商業銀行幫忙，協助企業盡快止血，站在同一陣線度過寒冬。此外，台中更全國首創成立單一「資金紓困協調辦公室」，一通電話即可掌握所有服務內容。

市議員陳政顯表示，中央雖已祭出600億元紓困經費，但台中企業已等不及，盼中央加快腳步，肯定市府超前準備。

市府表示，第四箭「青創及中小企業貸款本金及利息延後繳納」，針對已核准的青創及中小企業貸款者，本金及利息繳納年限可多延長1年。第五箭「青創貸款利息補貼」，針對已申請青創貸款利息補貼、今年到期者，書面敘明受疫情影響原因，經審查後，補貼期限可由24個月延長為36個月。

第六箭「員工訓練補助方案」，經發局鼓勵公協會、商圈及公司行號於疫情期間，辦理員工教育訓練或鼓勵員工線上進修、考照，補助總經費500萬元；勞工局針對已減少工時的事業單位，提供免費10人以上產業專班，對於已通報實施無薪假的事業單位也運用「充電再出發計畫」，提供每月16小時以上、120小時以下的訓練補助，補助總經費500萬元。

第七箭「非自願性失業勞工或生活困難補助」，企業若因疫情致營運困難，實施減少工時或無薪假三個月以上，而與勞工終止契約；或者勞工任職同一事業單位一年以上，符合因勞動基準法第11條、第13條但書、第14條或第20條規定而離職者，可向勞工局申請生活補助，符合資格者每人每次補助一個月基本工資，最長補助兩個月。

第八箭「地價、房屋、娛樂、牌照稅減稅」，包括今年度公告地價平均調降20.06%，約94%民眾稅負大幅減輕；營業人如因疫情致營業面積縮減、樓層停用部分，原按「營業用」稅率3%課徵房屋稅，可改按「非住家非營業用」2%課徵；另娛樂業者若因疫情致營收減少，也可申請調降娛樂稅；業者車輛短期不使用，可向監理機關報停，免繳牌照稅。

另受疫情影響而有繳納困難並取得診斷證明、隔離治療、自主健康管理或居家檢疫等通知書的民眾，以及行政院列為紓困對象的營利事業，銷售額或核定的娛樂稅額相較去年同期衰退3成以上，兩者皆可申請房屋稅、使用牌照稅及娛樂稅分期或延繳。

第九箭則是全國首創「資金紓困協調辦公室」，電話：04-22289111分機31139、31141、31142、31143；針對台中市自然人，公司，商號因疫情影響，需新增貸款或申請延繳等，將協調二信、中信銀、台灣企銀、台灣銀行、台中商業銀行協助，歡迎民眾使用。

盧秀燕今日率領經發局長張峯源、勞工局長吳威志、地稅局長沈政安、新聞局長黃國瑋等人，召開「紓困九箭」方案記者會，向企業和市民說明紓困方案與作業流程，包括市議員陳政顯，以及中信商銀副總經理張志豐、台中二信合作社副總經理胡信馨、台中商銀協理楊再鴻、台銀經理溫哲選、台灣中小企業銀行副處長陳彥如等人均到場力挺。

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