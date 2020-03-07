別再誤會蝙蝠！專家研究20年揭「生命的重要」曝牠幫人類超多忙

▲瀕臨絕種珍稀狐蝠將龜山島當「新樂園」並繁衍。（圖／ 特生中心提供）



記者許展溢／台北報導

蝙蝠在不少人心中是不討喜的動物，加上新冠肺炎病毒，有一說將矛頭指向蝙蝠，更加深民眾對蝙蝠不吉祥壞印象。不過，研究蝙蝠超過20年的專家表示，其實大家都誤會了，蝙蝠在生態系扮演的角色非同小可，就像世界上的每個人，在社會上各司其職，不僅是個生命，還是獨一無二，值得被重視。

根據資料顯示，台灣各種蝙蝠數量近年因人為干擾等因素逐漸減少。特有生物研究保育中心研究員兼主任秘書鄭錫奇向《ETtoday新聞雲》表示，台灣目前至少有37種以上，只有「台灣狐蝠」、「無尾葉鼻蝠」2種被列為瀕臨絕種保育類動物。

請繼續往下閱讀...

▲狐蝠住在森林、掛在樹上，主要以吃水果生存。（圖／ 特生中心提供）



台灣狐蝠住在森林、掛在樹上，主要以吃水果生存。鄭錫奇指出，早期綠島、龜山島都有，綠島約1、2千隻，已少到剩個位數。去年龜山島發現一群，樂觀研判約100隻。近來花蓮市有發現個體。

無尾葉鼻蝠住在洞裡，尾巴看起來小、較敏感。鄭錫奇說，台灣東部地區多個洞有蝙蝠體系，最早成千上萬，曾看過最多一群約2、3百隻，也有零星幾隻，目前沒具體數據。不過，也因住在洞裡，有些人看到好奇觀看等行為，影響周邊環境，牠們易受到驚嚇飛出流離失所、受傷死亡，數量所剩不多。

除以上2種蝙蝠，鄭錫奇表示，「霜毛蝠」、「金黃鼠耳蝠」2種也急需列為保育類。鄭錫奇說，霜毛蝠身體為霜白色，在新竹市有族群，零星發現4、5筆資料，通常住在廢棄煙囪和住家，評估很危急，族群量有限，就像台中市只有櫻花鉤吻鮭一樣，早期4、50年代軍用工廠發現上萬隻霜毛蝠，2010年開史監測至今都是1千隻上下。2017台灣陸域哺乳類紅皮書名錄將霜毛蝠列為國家瀕危物種，和台灣黑熊、石虎屬同一等級。

▲▼無尾葉鼻蝠是珍貴的保育類動物。（圖／萬大電廠提供）



鄭錫奇表示，金黃鼠耳蝠身體像金黃色老鼠，早期南部雲林、台南縣最多，住三合院，1、20年前有幾千隻掉到百隻。以上除部分受人為干擾，農藥除草劑、水源污染也是直得注意問題。因除台灣狐蝠吃水果，後3種都吃蟲，尤其農業縣市農藥用多，很多蝙蝠在田間吃了，驗出農藥除草劑，對野生動物也許不會直接死亡，但會間接影響生殖率，相對生態會受波及。

鄭錫奇說，所有野生動物都有生態功能，如蝙蝠吃蟲，晚上出去可吃進身體一半的數量，對整個農業生態很好，能抑制害蟲，讓環境沒污染。如住在住家的東亞家蝠一次可吃掉1千隻蚊子，若沒有蝙蝠幫忙吃蟲，進行生態服務，農作害蟲充斥在環境，又得使用更多除草劑。鄭錫奇再舉吃水果的蝙蝠，在很多森林有很多植物種子需要傳播、授粉，東南亞森林、南美洲熱帶跟亞熱帶都靠蝙蝠邊吃邊展開生態服務，這些產值每年高達幾億美金，對大自然生態系農業超重要。

▲▼霜毛蝠隱身新竹古蹟煙囪內。（圖／新竹市政府提供，蝙蝠學會周政翰攝）



談到許多人認為蝙蝠讓很多疫病跑出來，鄭錫奇說，當然蝙蝠身上有很多病毒，但不是所有病毒都會致病影響人類，即使真的某種蝙蝠去沾染造成，也是其中1種，但全世界1400多種，大家不用恐慌，否則蝙蝠的研究者在實驗、接觸過程為何不會被感染。必須警告的是，不要接觸野生動物、捕抓食用，尤其生食。

鄭錫奇認為，有人會覺得石虎可愛，不喜歡蜘蛛、蛇，對很多動物習性都是誤會、以訛傳訛，其實不管是哪一種動物，大自然生態都提供了生物多樣性，像士農工商般，社會健全需要各行各業，每個生命都很重要，若哪天石虎、蝙蝠等動物消失，所有生態肯定會大受衝擊，進而影響人類生活。