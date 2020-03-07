　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

旅義陸人要求包機撤僑！陸駐義使館：避免搭飛機交叉感染

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼義大利軍人在米蘭大教堂附近值勤。（圖／路透）

▲米蘭大教堂外的維安軍警也戴上口罩。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情在義大利快速蔓延，令許多旅義的陸籍人士、留學生感到擔憂，希望大陸政府能派出包機撤僑。對此，陸駐義大利使館發言人表示，未聽說考慮包機撤僑，「疫情期間應儘力避免旅行，減少乘坐飛機等密閉式交通工具，防範發生交叉感染。」

陸駐義大利使館發言人指出，中國駐義大利使領館高度重視旅義公民的安全與健康，已多次通過不同方式向義中央和地方政府轉達有關訴求，促請義方認真回應，「同時我們籲請廣大僑胞、留學生、中資企業理性看待疫情，冷靜應對，避免恐慌，既要全面加強自身防護，也要積極遵守義方疫情防控措施。」

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,義大利,威尼斯。（圖／路透）

發言人提到，一些旅義僑胞、留學生對目前疫情比較焦慮和擔憂，流露出回國的想法，「根據國內防疫實踐經驗和醫學專家的意見，疫情期間應儘力避免旅行，減少乘坐飛機等密閉式交通工具，防範發生交叉感染。」

發言人還說，目前，他未聽說使館考慮包機「撤僑」，「我願強調，先期已訂好回國機票的同胞，務請提前向國內戶籍地、常住地政府報備，同時亦向使領館備案，入境后請配合遵守國內各項防控措施。」

發言人強調，面對疫情，不流動是最大的安全，居家是最好的防護，呼籲在義華人社會盡量減少不必要的外出、聚會與旅行，避免前往人員密集地區，「如已出現疑似症狀，應及時撥打義衛生部1500熱線或各大區衛生局熱線號碼，駐義使領館願提供必要協助。」

▲▼ 義大利,威尼斯。（圖／路透）

ET快訊
染疫音樂家「曾去熱炒店」！接觸者147→419　一圖秒懂採檢
北宜轎車「雙黃線迴轉」撞飛重機！駕駛指著倒地騎士：是他騎太快
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

旅義陸人要求包機撤僑！陸駐義使館：避免搭飛機交叉感染

武漢市展開「感恩教育」　市委書記：感恩總書記、感恩共產黨

與SARS明顯不一樣！專家曝「新冠病毒更狡猾」：所有人群都易感

負壓病房不夠怎辦？　義大利專家向武漢同濟醫院越洋求援

澳門包機飛抵武漢！自行派機「6醫護隨行」預計接回58人

美眾院通過「台北法案」　陸學者：加劇台灣「國際空間」困境

健保14億人用？陸官媒斥「鬼扯」：誰在背後打槍一目了然！

較年初下降12億　陸外匯管理局：2月外匯存底3.106兆美元

痊癒者出院還要「隔離28天」　武漢新規：測到「復陽」送回醫院

242個貧困縣摘帽　習近平：脫貧攻堅目標任務接近完成

鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙

網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

毛孩的脊椎救星！醫師幫整骨治療　小動物超萌反差網笑：快叫動保XD

口罩國家隊大集合！60條產線完工　蔡英文：身為台灣的總統我很驕傲

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

台日IT差很大？網紅讚IQ180唐鳳 她解析日本人觀點：要向台灣學習

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

旅義陸人要求包機撤僑！陸駐義使館：避免搭飛機交叉感染

武漢市展開「感恩教育」　市委書記：感恩總書記、感恩共產黨

與SARS明顯不一樣！專家曝「新冠病毒更狡猾」：所有人群都易感

負壓病房不夠怎辦？　義大利專家向武漢同濟醫院越洋求援

澳門包機飛抵武漢！自行派機「6醫護隨行」預計接回58人

美眾院通過「台北法案」　陸學者：加劇台灣「國際空間」困境

健保14億人用？陸官媒斥「鬼扯」：誰在背後打槍一目了然！

較年初下降12億　陸外匯管理局：2月外匯存底3.106兆美元

痊癒者出院還要「隔離28天」　武漢新規：測到「復陽」送回醫院

242個貧困縣摘帽　習近平：脫貧攻堅目標任務接近完成

實價登錄2950萬「利息要4萬」　他一查同棟租金僅35K　傻爆：別以為會賠錢

基隆警所籲洗手！大排長龍　影星何潤東現身驚喜：我來幫爸爸發肥皂

不運動也能瘦！　6個生活習慣養起來　苗條一直跟著你

詹皇34000分里程碑　宰龍頭公鹿獲季後賽門票三喜臨門

旅行不帶牠！薩摩耶叼內衣抗議　「強制裝箱」笑翻網

腳短汪跳桌找吃！　離地板太遠「原地石化」臭臉等姊笑完

中職／中信兄弟火力強大　曾豪駒：能得分盡量得

馬英九、吳斯懷頻開砲　黃光芹：武漢「廢言組」至今不知怎麼輸

愛犬當孩子疼16年！阿嬤哭著帶去醫院安樂　背後藏鼻酸原因

一坨東西在地上扭！超粗長巨蟒「死死捆住大貓」　驚悚畫面全都錄

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

大陸熱門新聞

湖北通城病例歸零　正式解除封城

辦公室噴酒精消毒！下秒起火燒成廢墟

華春瑩丈夫病逝北京　享年55歲

新冠首例全肺活檢報告「充血壞死成古銅色」

一次測6種病毒！陸最新試劑上市

澳門「10病例」全數康復出院！

大陸官方證實！　湖北超過3000醫護感染

武漢「監獄、養老院」等地爆感染！

她3月1日確診　竟是1月被傳染

湖北追授29歲武漢女醫　「三八紅旗手」稱號

與SARS不一樣　新冠病毒更狡猾

健保14億人用？陸官媒斥「鬼扯」

陸新增確診「首次低於百例」

想放有薪假謊稱「接觸過確診患者」　公司剛復工被喊停

更多熱門

相關新聞

店員休假排酒精！常客認出狂盧：不讓就投訴

店員休假排酒精！常客認出狂盧：不讓就投訴

雖然四大超商、藥局、量販店及大賣場都是購買防疫酒精的通路，但仍有許多人無奈訴苦「真的很難買到」。一名女網友就指出，在賣場工作的家人於休假日和她一起到任職的店面排酒精，怎料家人被一名常客認出，對方竟無理表示「我是客人」，不讓出酒精就要客訴，讓她超傻眼。

內政部小編宣導體溫…竟見「兩條線」

內政部小編宣導體溫…竟見「兩條線」

網傳新兵染新冠肺炎　海軍駁斥

網傳新兵染新冠肺炎　海軍駁斥

公主號出關！陳時中曝視察原因

公主號出關！陳時中曝視察原因

NBA閉門打？　詹皇：我不會下場

NBA閉門打？　詹皇：我不會下場

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎肺炎撤僑義大利包機

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2霸凌男逼死同學 書包淋辣椒醬

女童遭性侵亡　神祕電話助破案

吳尊嬌妻「正臉真面目」首公開曝光！顏值爆表正翻

湖北通城病例歸零　正式解除封城

嗆陳時中裝睡…黃智賢：實名制我建議的

「最聰明醫師」嗆蘇短視政客　1個月後再發文

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

新天地教主「私養嫩肉後宮」！正宮遭洗腦離婚老公改嫁他

鼎金斷頭嬰屍宣布破案　警方找到這個人

楊晨熙比基尼趴走光全被拍！

「異丙醇」冒充醫療酒精　2嫌大賺數百萬元黑心財

日本財務大臣：就算出錢也沒口罩

低探13°C超有感　「轉濕冷」時間曝光

劉真被爆往生、5度開顱　北榮再發聲明

梧桐妹替修杰楷、孫志浩慶生！

更多

最夯影音

更多
鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙

鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙
網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面