旅義陸人要求包機撤僑！陸駐義使館：避免搭飛機交叉感染

▲米蘭大教堂外的維安軍警也戴上口罩。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情在義大利快速蔓延，令許多旅義的陸籍人士、留學生感到擔憂，希望大陸政府能派出包機撤僑。對此，陸駐義大利使館發言人表示，未聽說考慮包機撤僑，「疫情期間應儘力避免旅行，減少乘坐飛機等密閉式交通工具，防範發生交叉感染。」

陸駐義大利使館發言人指出，中國駐義大利使領館高度重視旅義公民的安全與健康，已多次通過不同方式向義中央和地方政府轉達有關訴求，促請義方認真回應，「同時我們籲請廣大僑胞、留學生、中資企業理性看待疫情，冷靜應對，避免恐慌，既要全面加強自身防護，也要積極遵守義方疫情防控措施。」

發言人提到，一些旅義僑胞、留學生對目前疫情比較焦慮和擔憂，流露出回國的想法，「根據國內防疫實踐經驗和醫學專家的意見，疫情期間應儘力避免旅行，減少乘坐飛機等密閉式交通工具，防範發生交叉感染。」

發言人還說，目前，他未聽說使館考慮包機「撤僑」，「我願強調，先期已訂好回國機票的同胞，務請提前向國內戶籍地、常住地政府報備，同時亦向使領館備案，入境后請配合遵守國內各項防控措施。」

發言人強調，面對疫情，不流動是最大的安全，居家是最好的防護，呼籲在義華人社會盡量減少不必要的外出、聚會與旅行，避免前往人員密集地區，「如已出現疑似症狀，應及時撥打義衛生部1500熱線或各大區衛生局熱線號碼，駐義使領館願提供必要協助。」