「網紅」外交官趙立堅首秀　陸外交部發言人「鐵三角」成形

▲大陸外交部新聞司副司長趙立堅。(圖/翻攝環球網)

記者魏有德/綜合報導

大陸外交部今(24日)結束線上記者會,回到熟悉的新聞發布室「藍廳」舉行。同時,新聞司副司長趙立堅則以發言人身份登場,使得被稱為外交部「天團」的發言人團隊,再度回到3人輪值的規模。據了解,趙立堅在外派時期,創建了個人推特(twitter)帳號,數度就中國問題,透過帳號澄清及回應,被外界封為「網紅」外交官。

《環球網》報導,外交部官網去年8月23日更新領導訊息,官網顯示,趙立堅已出任外交部新聞司副司長一職。當時,依趙立堅敢衝、敢懟的個性,便有媒體猜測他是否會成為外交部發言人。如今,隨著趙立堅的首秀,發言人團隊自前新聞司長陸慷離任後,由華春瑩、耿爽及趙立堅組成的新鐵三角再度成形。

▲大陸外交部結束網上記者會,回到「藍廳」舉行例行記者會。(圖/翻攝環球網)

趙立堅在推特上擁有超過24萬粉絲,自他2010年開始使用推特以來,共發出5.1萬條推特,平均每天15條。並曾在推特上就「人種議題」與美國前國家安全顧問、前駐聯合國大使萊斯(Susan Rice)展開激烈交鋒,一戰成名,被外界稱為「網紅」、「戰狼」外交官。

新冠肺炎疫情爆發後,趙立堅持續透過推特,發表中國抗疫的最新進展。據《環球時報》統計,趙立堅自1月31日發布新型冠狀病毒感染的肺炎公眾預防提示後,在隨後的2月10日、13日、14日、18日、19日、20日、22日等幾天連發好幾條推特,介紹前一日全國新冠肺炎疫情的相關數據,並在這些數據後加上一句「Good news indeed!」

▲大陸新冠肺炎疫情爆發後,趙立堅持續透過推特更新訊息。(圖/翻攝環球網)

對於媒體針對中國疫情的抨擊,趙立堅也會在第一時間予以回擊。包括《華爾街日報》刊登「中國是真正的亞洲病夫」(China Is the Real Sick Man of Asia)的署名文章,趙立堅以「赤裸裸的歧視、挑釁、發洩、污蔑」,怒嗆《紐約時報》、《華爾街日報》、CNN等媒體。