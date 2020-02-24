「網紅」外交官趙立堅首秀　陸外交部發言人「鐵三角」成形

▲大陸外交部新聞司副司長趙立堅。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部今（24日）結束線上記者會，回到熟悉的新聞發布室「藍廳」舉行。同時，新聞司副司長趙立堅則以發言人身份登場，使得被稱為外交部「天團」的發言人團隊，再度回到3人輪值的規模。據了解，趙立堅在外派時期，創建了個人推特（twitter）帳號，數度就中國問題，透過帳號澄清及回應，被外界封為「網紅」外交官。

《環球網》報導，外交部官網去年8月23日更新領導訊息，官網顯示，趙立堅已出任外交部新聞司副司長一職。當時，依趙立堅敢衝、敢懟的個性，便有媒體猜測他是否會成為外交部發言人。如今，隨著趙立堅的首秀，發言人團隊自前新聞司長陸慷離任後，由華春瑩、耿爽及趙立堅組成的新鐵三角再度成形。

▲大陸外交部結束網上記者會，回到「藍廳」舉行例行記者會。（圖／翻攝環球網）

趙立堅在推特上擁有超過24萬粉絲，自他2010年開始使用推特以來，共發出5.1萬條推特，平均每天15條。並曾在推特上就「人種議題」與美國前國家安全顧問、前駐聯合國大使萊斯（Susan Rice）展開激烈交鋒，一戰成名，被外界稱為「網紅」、「戰狼」外交官。

新冠肺炎疫情爆發後，趙立堅持續透過推特，發表中國抗疫的最新進展。據《環球時報》統計，趙立堅自1月31日發布新型冠狀病毒感染的肺炎公眾預防提示後，在隨後的2月10日、13日、14日、18日、19日、20日、22日等幾天連發好幾條推特，介紹前一日全國新冠肺炎疫情的相關數據，並在這些數據後加上一句「Good news indeed！」

▲大陸新冠肺炎疫情爆發後，趙立堅持續透過推特更新訊息。（圖／翻攝環球網）

對於媒體針對中國疫情的抨擊，趙立堅也會在第一時間予以回擊。包括《華爾街日報》刊登「中國是真正的亞洲病夫」（China Is the Real Sick Man of Asia）的署名文章，趙立堅以「赤裸裸的歧視、挑釁、發洩、污蔑」，怒嗆《紐約時報》、《華爾街日報》、CNN等媒體。

