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埃及控台遊客散播病毒！莊人祥駁：該團當地導遊最早發病

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▲中央流行疫情中心監測應變官莊人祥發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情中心監測應變官莊人祥，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

埃及衛生部今（6）日公布尼羅河一艘遊輪上確診12人感染新冠肺炎，並且認為台籍遊客將病毒散播給其他人。中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥駁斥，我國案39在埃及旅遊時，整團10餘人出現症狀，而且埃及當地導遊最早發病；也就是說，案39僅為最先被確診的指標個案，並非感染源。

根據中央流行疫情指揮中心資料，國內確認第39例新冠肺炎個案為北部60多歲女性，1月29日至2月21日與親友跟團至杜拜、埃及旅遊，2月20日於埃及旅遊時出現喉嚨痛及咳嗽症狀，21日返國並且就醫，後續因為咳嗽症狀加劇、出現胸悶、肚子不適及嘔吐症狀情形，於28日就醫並採檢通報確診，收治負壓隔離並防治療，並以活動史研判於境外感染的可能性較高。

請繼續往下閱讀...

莊人祥表示，案39是從2月11日開始在埃及待到21日，並於20日發病；經調查個案與其丈夫，該團是埃及導遊發病時間最早，整團含個案在內共37人，當中有14人是該夫妻來自美國休士頓的友人，且有10多名陸續發病，而相關團員都在埃及待了10天左右，研判在埃及遭到感染可能性最高；案39僅能說是最先被診斷出來的「指標個案」，而非其他個案的感染來源。

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