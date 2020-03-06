2020愛你愛妳戶外婚禮　黃偉哲加碼再送志玲姐姐版「嫁妝一牛車」

▲台南市長黃偉哲6日於台南柳營尖山埤江南渡假村泳池畔，為新人浪漫證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲6日於柳營尖山埤江南渡假村泳池畔，為新人浪漫證婚，並鼓勵新人不要因疫情耽誤終身大事，議員呂維胤、沈家鳳、李宗翰、穎艾達利也共同為幸福結褵做見證，黃偉哲市長宣布6日起規劃在合作飯店或景點舉行戶外婚禮並向觀光旅遊局申請報名，前10對可獲名模林志玲級「嫁妝一牛車」12項大禮。

黃偉哲市長表示，防疫期間眾人對於室內集會有所顧忌，市府藉此機會力推台南許多適合舉辦戶外婚禮的場所，希望讓更多市民朋友認識這些山光水色的好地方，不要因疫情耽誤了終身大事，甚至影響了觀光、餐飲、婚紗、飯店等相關產業；黃偉哲市長也向單身議員力推戶外婚禮，已婚議員打趣表示，為了黃偉哲市長的「嫁妝」好禮想再結一次婚！

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從6日起只要規劃於2020年底前至台南各配合的飯店或景點舉行「戶外婚禮」，並依活動辦法向觀光旅遊局提出申請，前10對報名成功的新人即可於婚禮當日獲黃偉哲市長去年贈予志玲姐姐的「嫁妝一牛車」12項大禮，後續於今年11月30日前申請今年底在台南舉辦戶外婚禮的新人，仍可獲其中6禮（柴米油鹽醬醋），來自台南滿滿的溫暖祝福，希望新人與志玲姐姐一樣幸福美滿。



觀光旅遊局長郭貞慧表示，婚禮是每個女生一生中最期待的大事之一，台南市好山好水好天氣，是女孩們夢幻戶外婚禮的首選地，其中可辦理戶外婚禮的飯店，包含台糖尖山埤江南渡假村、香格里拉台南遠東國際大飯店、台南晶英酒店、台南大員皇冠假日酒店、桂田酒店、台南大飯店、徠歸仁飯店、夏都城旅安平館、麗新大酒店、關子嶺統茂溫泉會館、南科贊美、新大南科大飯店、趣淘漫旅、南元休閒農場湖上渡假村等14家，而戶外景點如德元埤荷蘭村、虎頭埤風景區、雙春濱海遊憩區、北門水晶教堂，以及大坑休閒農場、仙湖農場、台南商務會館等7處，都是浪漫滿點的戶外婚禮場域。

觀光旅遊局長郭貞慧說，另台南愛情產業興盛，多家婚紗業者（莎士比亞婚紗、新營紐約婚紗、TOUCH婚紗、蘿蔓菲婚紗、瑪亞婚紗、西臘風情婚紗、科技巨星婚紗）配合此次活動，推出包含婚禮布置、咖啡點心、婚紗禮服與造型、證婚儀式、樂團表演、婚禮小物及攝影紀錄等「戶外證婚儀式99,999優惠專案」(原價169,500元)，歡迎大家一起來台南戀愛、結婚、享幸福。

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