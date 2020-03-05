兒虐零容忍　黃偉哲與家長一起捍衛兒童安全

▲中華民國兒童權益促進會理事長王薇君，特別帶著家長一同拜會黃偉哲市長，支持黃偉哲市長兒虐零容忍政策。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



針對近日台南市2家托嬰中心托育人員不當照顧幼童案，黃偉哲市長對此非常痛心並予以嚴厲譴責，立即指示社會局一定要追究到底，社會局介入調查後，針對業者及不當照顧工作人員，皆已依情節嚴重程度處以罰鍰，並公告姓名及勒令停業。

中華民國兒童權益促進會理事長王薇君，特別帶著家長一同拜會黃偉哲市長，林易瑩議員服務處代表也到場支持黃偉哲市長兒虐零容忍政策，除感謝黃偉哲市長對兒少議題的重視外，也希望未來台南市能夠在兒童安全議題上，更加強化因應作為。

黃偉哲市長3月3日在市政會議中，要求社會局務必提高警覺，即便是匿名檢舉案件也要嚴肅處理，除了事前預防與事後嚇阻外，民眾更關心的是公部門處理速度，必須要掌握解決問題的時效，唯有公開與明快，才能展現落實政策的決心。黃偉哲也再次強調，面對任何兒少被不當照顧，絕對會追究到底，並在合於法律的規定下，以最快的速度裁罰，以確保兒少最佳利益。

社會局長陳榮枝在會議中進行托育環境專案報告，對於兒少不當照顧案件，增訂SOP標準作業流程，針對事證明確的案件，立即依「兒童及少年福利與權益保障法」開罰、停辦或廢止設立許可，調查時間從原本的30天，縮短為4天，落實重大事件即裁即罰，一般保護案件在接獲通報後也會立即展開調查，並依程序召開裁罰會議，必要時召開臨時會，以最短時間完成案件處理。

另外報告中也提到，台南市為因應少子化問題，積極創造友善的育兒環境，截至2月底共有6處社區公共托育家園，私立托嬰中心78處。托嬰中心每家稽查次數約每年2至4次；近3年未立案查核家數共7家，裁罰案件7件；居家托育人員每人稽查次數約每年2至4次，裁罰案件3件。

市長黃偉哲表示，台南市絕不容許任何兒少權益再受到傷害，對於托嬰中心有違法情事絕對零容忍，未來將積極落實建立友善托育環境，落實保護兒童安全。

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