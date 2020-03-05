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黃偉哲臉書曬百元便當：外縣市看不到我們的車尾燈！　網：台南人好猖狂

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▲▼台南市長黃偉哲發「晚餐文」分享台南百元便當，羨煞一票網友。（圖／翻攝臉書）

▲台南市長黃偉哲發「晚餐文」分享台南百元便當，羨煞一票網友。（圖／翻攝臉書）

記者徐愷昕／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，為避免接觸傳染大家紛紛減少出門，外送宅經濟隨之興起。對此，台南市長黃偉哲4日晚也跟風於臉書曬起百元便當，他拍胸脯表示，「提到便當，美食之都台南絕對不會輸！」接著大力分享6家台南100元便當菜色，此文一出瞬間羨煞不少外縣市的網友。

黃偉哲4日晚發出一篇晚餐文提醒網友，「如果還沒吃飯，請小心」，隨後放上6間用上好米、澎拜、大碗的便當店家推薦給鄉民參考，讓外縣市網友直呼好羨慕。黃偉哲強調這幾間便當店都是使用台南好米製成，美味程度絕對不同凡響，另外他也自信表示，「相信不只外國，甚至連外縣市都看不到台南便當的車尾燈」，強調台南的優質百元便當絕對不只這幾家，同時也歡迎網友一起分享補上，曬出心目中100又100分的便當。

請繼續往下閱讀...

此貼文一出，不少網友紛紛於底下留言，「肚子餓了」、「台南根本美食天堂」、「我才剛吃飽，不要害我想吃第二個」、「台南人好猖狂」、「市長好幽默」，大讚黃偉哲的用心分享，另外也有台南市民陸續分享低於百元的厲害便當，幽默表示，「戰吃的，一般台南是不會參戰的，因我們穩穩的坐在評審的位子，讓其他人去戰吧」，建議市長應該考慮來舉辦個台南便當王比賽，讓更多人認識台南美食。

►偷偷分享少女秘密！

▲▼台南市長黃偉哲發「晚餐文」分享台南百元便當，羨煞一票網友。（圖／翻攝臉書）

▲▼台南市長黃偉哲發「晚餐文」分享台南百元便當，羨煞一票網友。（圖／翻攝臉書）

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