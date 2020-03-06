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38婦女節換「我罩你」　卑南鄉公所助女性同仁對抗新冠肺炎

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▲▼ 台東縣卑南鄉長致贈女性同仁38婦女節禮物 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲▼ 台東縣卑南鄉長致贈女性同仁38婦女節禮物 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

3月8日是國際婦女節，許多單位都會利用這個機會向全天下的女性致敬。台東縣卑南鄉也不例外，今年鄉長許文獻別出心裁致贈全體女性同仁實用的口罩套，以卡片「一直以來受妳照顧，現在換，我罩你」來表達對女性同仁的感謝並希望在新冠肺炎疫情明朗前能夠有效延長口罩使用期限，並幫助牧心智能發展中心行銷。

▲▼ 台東縣卑南鄉長致贈女性同仁38婦女節禮物 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

女性同仁收到口罩套這特別的禮物都驚呼好實用！對於鄉長創意貼心禮物都非常感謝。卑南鄉鄉長許文獻表示，這次新冠肺炎對全球經濟帶來很大衝擊，因為公私部門的經濟活動減少，連帶影響的就是社褔團體的營運支撐，發現台東牧心智能發展中心由憨兒及庇護員工製作精美可以延長口罩使用期限的口罩套，於是藉這個節日買來送給同仁，一方面減少口罩用量，一方面延續社會的愛心，也呼籲大家能多多認購，一起攜手渡過這波疫情。

新冠肺炎的疫情蔓延全球，為避免群聚感染，許多公部門的比賽與活動不得以取消或延期。對此牧心中心許主任憂心的表示，這波疫情對她們影響很大，業績衰退六成，原本活動訂購的餐盒及便當紛紛取消訂單，只剩下門市及零星訂單， 在入不敷出的情況下短期只能讓庇護員工輪休或提早下班，希望大家能多多採購牧心工坊的商品，讓她們有服務的機會。

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