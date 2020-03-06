在忙翻的急診室…突然出現一個身影　溫馨舉動令醫護人員眼眶泛紅

▲黑衣男的溫馨善舉，讓急診室裡的醫護人員感動不已。（圖／翻攝自臉書我是三峽人）

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽恩主公醫院為了拯救病人、對抗新冠病毒，可說是不遺餘力，但也讓自己暴露在高風險的環境，本月5日晚間，急診室的護理師們一如往常的忙上忙下，突然看到一名全身黑衣黑褲的男子上前說，「這是我跟另一個同事，合資想請你們護理師喝的飲料」接著將多杯飲料取出，令護理師們紅了眼眶。

該名店員說，「不好意思！！您好~我是三峽50嵐」，忙碌中的護理師聽完傻眼，回過神說，「咦～沒有噢～我們沒有訂飲料喔」店員澄清，「不是啦！不是啦！這是我跟另一個同事合資，請你們喝的飲料，急診室的護理師真的辛苦了，謝謝你們」鼓勵的言語加上溫馨舉動，令人動容。

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▲醫護人員拿起飲料開心合照，「50嵐先生」的溫馨舉動，給予他們繼續為民服務的動力。（圖／翻攝自臉書我是三峽人）

深受感動的護理師將遭遇PO上臉書說，「怎麼這麼感動！謝謝你！50嵐先生，每一杯口味都不同，每一杯冷熱溫度也不同，但在我們的心中都沸騰了！衷心感謝，我們的心都暖暖地～謝謝你們，守護地方社區的健康是我們的責任！」

網友看了紛紛留言，「暖推~疫情當前，防疫大家一起動起來。醫護人員是最辛苦最委屈的前線，感恩有您們這群人守護患者。」、「辛苦妳們了」、「醫護人員辛苦了！！也感謝你們讓這個冷冷天氣，添加了許多溫暖」、「一直想說三峽有恩主公真好，謝謝辛苦的醫護人員，謝謝三峽的五十嵐讓我們有機會說聲謝謝。」、「明天改喝50嵐」

我沒有遲到，是時間遲到了！