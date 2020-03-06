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華為藍牙耳機、運動穿戴齊發　FreeBuds 3配WATCH GT2加碼送限定好禮

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼ HUAWEI WATCH GT 2。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲HUAWEI WATCH GT 2。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者邱倢芯／台北報導

華為終於又在台灣市場推出新產品了！不過這次不是手機，而是真無線藍牙降噪耳機FreeBuds 3，以及四款智慧運動穿戴新品HUAWEI WATCH GT 2 (46mm、42mm)、HUAWEI Band 4、HUAWEI Band 4e；其中，若是同時購買FreeBuds 3及WATCH GT2兩款新品，官方還加碼贈送40W 12,000mAh超級快充行動電源乙個（市價1,990元）。

這次，華為要上市的藍牙耳機FreeBuds 3將推出碳晶黑、陶瓷白二款配色，建議售價4,990元；WATCH GT 2 46mm將推出曜石黑（建議售價6,490元）、砂礫棕（建議售價6,990元）兩款顏色；HUAWEI WATCH GT 2 42mm推出湖光青（建議售價5,990元）。

而HUAWEI Band 4推出曜石黑、赤茶橘、櫻語粉三款顏色（建議售價990元）；HUAWEI Band 4e則推出椰子灰、櫻珊瑚二款顏色（建議售價699元）；上述新品預計3月20日在台上市。

值得注意的是，為回饋花粉長期的支持與鼓勵，華為此次特別推出FreeBuds 3、WATCH GT 2 46mm、WATCH GT 2 42mm搶先體驗優惠價，活動期間（2020/3/20 ~ 2020/3/31），於指定通路購買，即可享現抵500元優惠折扣；於華為品牌店，同時購買FreeBuds 3及WATCH GT2兩款新品，除了享有單品專屬優惠外，加碼加贈HUAWEI 40W 12,000mAh超級快充行動電源乙個。

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