華為有望重抱GMS？　傳Google已向美國政府申請恢復與華為合作

▲最新消息指出，Google可能已向美國政府申請能再次與華為合作的許可。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

Google上周五（21日）發布聲明，一方面澄清與華為間的持續性爭議，另一方面則提醒華為用戶不要自行為手機裝載Google行動服務（GMS）。不過最新消息指出，Google可能已向美國政府申請能再次與華為合作的許可。

去年5月，美國政府先後發布禁令美國企業購買有國安疑慮產品的行政命令，並將華為列入美國管制輸出的實體清單，這意味著，除非取得美國政府的特別許可，否則華韋將無法使用美國及與美國相關的技術，包括GMS。目前，微軟是唯一一家獲得許可與華為合作的公司。

Gogole Play與Android法務總監奥斯特洛夫斯基（Tristan Ostrowski）於上周發布聲明，一方面澄清Google與華為間的持續性爭議，另一方面則警告華為新機用戶勿嘗試將Gmail、YouTube等其他Google軟體加載到那些未經認證的設備上。不過據外媒最新消息指出，Google已向美國申請，使其能獲許可繼續與華為合作。

若Google取得許可，華為將可立即替旗下產品裝載GMS。雖然華為目前擁有自己的行動服務HMS作為GMS的替代品，但尚無法完全取代GMS。此前，華為準備投入數十億美元開發自己的AppGallery應用程式商店及自家App，這些App將預先裝載在其設備上。

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