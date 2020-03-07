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日本首艘鋰電潛艦服役　9成官兵戴口罩出席交付儀式

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▲全球第一艘鋰電池潛艇「凰龍號」，在三菱重工神戶造船廠下水。(圖／翻攝自三菱重工官網)

▲全球第一艘鋰電池潛艇「凰龍號」，在三菱重工神戶造船廠下水。（圖／翻攝自三菱重工官網）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本海上自衛隊第11艘「蒼龍級」潛艦「凰龍號」（SS-511）5日正式服役，同時也是全球第一艘以鋰離子電池作為動力來源的潛艦，交付儀式在兵庫縣神戶市三菱重工的神戶工廠舉行，因應新冠肺炎疫情尚未退燒，9成出席的官兵全程都戴著口罩，不敢輕忽防疫工作。

日本海上自衛隊在Twitter上貼出儀式的紀錄影片，從畫面中可以看到，自衛隊派遣數十人的軍樂團為儀式揭開序幕。在晴朗的好天氣下，凰龍號艦長岡本雄二親自接下旗幟，隨後帶領著自衛隊隊員登艦，宣告凰龍號正式開始服役，在整個交付儀式中，除了授旗雙方與軍樂團外，多數官兵、隊員都有戴上白色的口罩，落實防疫工作。

據日本海上自衛隊公布的數據，「凰龍號」長84米，寬9.1米，標準排水量為2950噸，水下速度約為20節，約有65名機組人員，建設費用約為660億日元（約新臺幣180億元）主要將負責安全監視活動。有分析指出，日本擴張潛艦戰力的背後，很可能是為了應對中共快速發展的潛艦部隊與在東海的活動。

除「凰龍號」之外，日本第二艘鋰電潛艦「鬥龍號」也已經在2019年11月初舉行下水儀式，「鬥龍號」標準排水量2950噸，全長84米，寬度為9.1米，是全球最大規模的柴油潛艇，船員約65人，水中最高時速約20海裡，建造費約690億日元。據官方曝光消息，「鬥龍號」計劃2021年3月前後服役，部署地點未定。

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