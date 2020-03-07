　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

埃及當局控「台女散播病毒」！指揮中心狠打臉回應

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲中央流行疫情中心監測應變官莊人祥發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情中心監測應變官莊人祥發言。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

埃及衛生部偕同世界衛生組織（WHO）的聯合聲明指出，尼羅河上一艘郵輪有12人確診新冠肺炎，認為感染源是台籍旅客。對此，中央流行疫情指揮中心指出，經查發現該旅行團的埃及籍導遊最早發病，才是真正的感染源。

埃及衛生部6日與世界衛生組織發表聲明，表示從亞斯文（Aswan）開往路克索（Luxor）的郵輪上，共有12名埃及籍遊船員工確診，但都沒有任何症狀，現已送醫隔離，但也導致埃及確診人數增至15人。

請繼續往下閱讀...

此外，埃及衛生部指出，由於台灣確診第39例的60多歲女性搭乘此艘郵輪返台後發病，才對船員進行檢測，因此認定台籍女為散播病毒的感染源。

針對第39例所公布資訊，該名60多歲女子1月29日至2月21日，與親友到杜拜、埃及旅遊，且全團共有37名旅客；另外，該名女子20日再埃及出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，21日返國後到診所就醫，26日咳嗽症狀加劇，最後出現胸悶、嘔吐等情況，28日再次就醫後於29日確診。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥指出，該旅行團的37人中，有14人為第39例的朋友，其中10多人陸續發病，但埃及導遊是最早出現症狀、咳嗽的人。

莊人祥表示，進一步追查發現，該旅行團的人在埃及的時間較長，39例只是最早被確診的「指標病例」，並非是感染源，且當初也立刻通報世界衛生組織，將相關訊息轉知埃及當局。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

 
ET快訊
黑衣男襲擊蔡阿嘎「幕後疑點多」！士院裁定羈押禁見
埃及控台遊客散播病毒　指揮中心回應了！
「出門散播病毒囉！」日確診男刻意出門用餐　餐廳顧客嚇傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳時中到場了！鑽石公主號旅客解除隔離　11人凌晨返家

埃及當局控「台女散播病毒」！指揮中心狠打臉回應

鋒面壓境再變天！低探13°C超有感　「轉濕冷」時間曝光

新北3區大跳電！6571戶受影響　台電搶修中

埃及控台遊客散播病毒！莊人祥駁：該團當地導遊最早發病

鑽石公主包機國人7日零時可出關！19人離所返家「分兩批」

澳確診音樂家隔離直播報平安：「精神非常好」會繼續在病房創作

南投9日起縣內全面禁止探病！　陪病將採實名制

清明節防群聚感染　彰化納骨塔限制性參拜

台北愛樂遭爆未履行捐款承諾　管弦樂團長回應：是誤會

網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

台日IT差很大？網紅讚IQ180唐鳳 她解析日本人觀點：要向台灣學習

桃園「恩愛農場」富士櫻開整片！公開拍照地點她教4招拍出IG美照

陳時中記者會口誤說成「量口罩」　網心疼刷爆留言：部長快去休息

毛孩的脊椎救星！醫師幫整骨治療　小動物超萌反差網笑：快叫動保XD

他兩招反制委託代購得地獄樂趣　見友人一臉期望落空：享受它！

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

媽驚見海豹遭分屍「臟器碎滿地」 氣找犯人...汪心虛：它自己壞掉的

陳時中到場了！鑽石公主號旅客解除隔離　11人凌晨返家

埃及當局控「台女散播病毒」！指揮中心狠打臉回應

鋒面壓境再變天！低探13°C超有感　「轉濕冷」時間曝光

新北3區大跳電！6571戶受影響　台電搶修中

埃及控台遊客散播病毒！莊人祥駁：該團當地導遊最早發病

鑽石公主包機國人7日零時可出關！19人離所返家「分兩批」

澳確診音樂家隔離直播報平安：「精神非常好」會繼續在病房創作

南投9日起縣內全面禁止探病！　陪病將採實名制

清明節防群聚感染　彰化納骨塔限制性參拜

台北愛樂遭爆未履行捐款承諾　管弦樂團長回應：是誤會

中職／1分險勝桃猿　林岳平拍胸口：還在啦！

動力火車在家當宅男　竟爆出兄弟情險翻臉！

「一次測6種病毒」90分鐘完成！陸最新試劑上市　3優點曝光

陳時中到場了！鑽石公主號旅客解除隔離　11人凌晨返家

埃及當局控「台女散播病毒」！指揮中心狠打臉回應

日本首艘鋰電潛艦服役　9成官兵戴口罩出席交付儀式

38女人節妳該擁有的4種享受！大口吃蔬食、放鬆之旅　找回愛自己的感覺

多吃香菇增加免疫力！中醫師分享3款家常湯品　提升身體穩定度

劉樂妍深夜吐長文「爸爸心虛不敢認我」　親揭家族慘痛內幕！

陳日昇要隔離出關了！曝「四驗全陰性」：路上看到我不用緊張

日女優感謝台警破盜版色情片　不法暴利高達7千萬台幣！

生活熱門新聞

劉真被爆往生、5度開顱　北榮再發聲明

低探13°C超有感　「轉濕冷」時間曝光

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

埃及控台遊客散播病毒　指揮中心回應

土城中和板橋大跳電！6571戶受影響

劉真驚傳病逝　北榮嚴正駁斥

澳確診音樂家隔離病房直播報平安

斷掌男「手工打死蚊子」賣666　網一搜驚呆

台灣45例「個案懶人包」一次看懂

龐寧寧離世　學生：老師笑聲是台大物理最懷念風景

埃及控台女散播病毒！指揮中心狠打臉

買到「情侶限定」放閃口罩！網：收藏當紀念

foodpanda「3月全台天天免外送費」

星男看牙醫誤認檢疫對象 衛生局:烏龍一場

更多熱門

相關新聞

日本首艘鋰電艦服役　官兵戴口罩出席

日本首艘鋰電艦服役　官兵戴口罩出席

日本海上自衛隊第11艘「蒼龍級」潛艦「凰龍號」（SS-511）5日正式服役，同時也是全球第一艘以鋰離子電池作為動力來源的潛艦，交付儀式在兵庫縣神戶市三菱重工的神戶工廠舉行，因應新冠肺炎疫情尚未退燒，9成出席的官兵全程都戴著口罩，不敢輕忽防疫工作。

陳日昇要隔離出關了！曝四驗全陰性

陳日昇要隔離出關了！曝四驗全陰性

澳門「10病例」全數康復出院！

澳門「10病例」全數康復出院！

印尼宣布新增2例　確診累計達4人

印尼宣布新增2例　確診累計達4人

埃及控台遊客散播病毒　指揮中心回應

埃及控台遊客散播病毒　指揮中心回應

關鍵字：

武漢肺炎發燒新型冠狀病毒新冠肺炎COVID-19新冠病毒埃及指揮中心確診病毒

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

湖北通城病例歸零　正式解除封城

吳尊嬌妻「正臉真面目」首公開曝光！顏值爆表正翻

劉真被爆往生、5度開顱　北榮再發聲明

孕婦生產「嬰兒頭慘遭拉斷」　身軀只剩一個黑洞

低探13°C超有感　「轉濕冷」時間曝光

即／襲擊蔡阿嘎夫婦　裁定陳嫌羈押禁見

辦公室噴酒精消毒！下秒起火燒成廢墟

印度女大生移植男性雙手！膚色由黑轉淡

「異丙醇」冒充醫療酒精　2嫌大賺數百萬元黑心財

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

黑衣人手機曝光　根本沒看過蔡阿嘎影片

埃及控台遊客散播病毒　指揮中心回應

新冠首例全肺活檢報告「充血壞死成古銅色」

台南銀樓搶案　歹徒晚間落網

確診男刻意出門用餐　餐廳顧客全嚇傻

更多

最夯影音

更多
網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網
玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

台日IT差很大？網紅讚IQ180唐鳳 她解析日本人觀點：要向台灣學習

台日IT差很大？網紅讚IQ180唐鳳 她解析日本人觀點：要向台灣學習

桃園「恩愛農場」富士櫻開整片！公開拍照地點她教4招拍出IG美照

桃園「恩愛農場」富士櫻開整片！公開拍照地點她教4招拍出IG美照

陳時中記者會口誤說成「量口罩」　網心疼刷爆留言：部長快去休息

陳時中記者會口誤說成「量口罩」　網心疼刷爆留言：部長快去休息

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面