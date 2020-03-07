埃及當局控「台女散播病毒」！指揮中心狠打臉回應

▲中央流行疫情中心監測應變官莊人祥發言。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

埃及衛生部偕同世界衛生組織（WHO）的聯合聲明指出，尼羅河上一艘郵輪有12人確診新冠肺炎，認為感染源是台籍旅客。對此，中央流行疫情指揮中心指出，經查發現該旅行團的埃及籍導遊最早發病，才是真正的感染源。

埃及衛生部6日與世界衛生組織發表聲明，表示從亞斯文（Aswan）開往路克索（Luxor）的郵輪上，共有12名埃及籍遊船員工確診，但都沒有任何症狀，現已送醫隔離，但也導致埃及確診人數增至15人。

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此外，埃及衛生部指出，由於台灣確診第39例的60多歲女性搭乘此艘郵輪返台後發病，才對船員進行檢測，因此認定台籍女為散播病毒的感染源。

針對第39例所公布資訊，該名60多歲女子1月29日至2月21日，與親友到杜拜、埃及旅遊，且全團共有37名旅客；另外，該名女子20日再埃及出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，21日返國後到診所就醫，26日咳嗽症狀加劇，最後出現胸悶、嘔吐等情況，28日再次就醫後於29日確診。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥指出，該旅行團的37人中，有14人為第39例的朋友，其中10多人陸續發病，但埃及導遊是最早出現症狀、咳嗽的人。

莊人祥表示，進一步追查發現，該旅行團的人在埃及的時間較長，39例只是最早被確診的「指標病例」，並非是感染源，且當初也立刻通報世界衛生組織，將相關訊息轉知埃及當局。

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