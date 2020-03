反映逾一年終於回應了！Google將修復Home智慧音箱藍牙連線不穩問題

▲用戶持續反映逾一年後,Google終於正視Home智慧音箱藍牙連線不穩定的問題。(圖/達志影像/美聯社)

記者王曉敏/綜合報導

雖然使用的人不多,不過Google Home智慧音箱及Google智慧顯示器(smart display)確實都具備藍牙連接功能。但事實上,自Google Home於2018年推出以來,便不斷有用戶反映其藍牙連接不穩定的問題,而稍早,在用戶持續抱怨一年多後,Google終於回應了。

此問題最早可追溯至2018年末,有用戶在Google支援論壇上反映,其Google Home的藍牙連接每隔2至3分鐘就會斷開。這個問題似乎並未出現在所有用戶身上,不過仍仍相當普遍,並涉及各式各樣的情況,包括連接紅米手機、iPhone、筆電,用於播放音樂或播放遊戲音效等。相關問題延宕一年多,Google終於在上月中旬給出回應。

Google Nest官方推特指出,目前團隊已意識到該問題,正努力修復。而支援論壇上的回覆也表示團隊正在尋找解決方案,並要求用戶利用語音發送回饋,要用戶向Google Home說出關鍵字「GHT3 Bluetooth IN keeps on disconnect」。

目前尚無法得知Google將於何時解決問題,不過在官方回應前,已有不少網友提出一些「民間自救偏方」。據《Android Police》報導,有遇到相關問題的用戶可使用Google Home app將手機音訊透過Wi-Fi投放,這樣會穩定得多,不過前提是要有Wi-Fi連接才行。