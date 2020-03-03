反映逾一年終於回應了！Google將修復Home智慧音箱藍牙連線不穩問題

▲用戶持續反映逾一年後，Google終於正視Home智慧音箱藍牙連線不穩定的問題。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

雖然使用的人不多，不過Google Home智慧音箱及Google智慧顯示器（smart display）確實都具備藍牙連接功能。但事實上，自Google Home於2018年推出以來，便不斷有用戶反映其藍牙連接不穩定的問題，而稍早，在用戶持續抱怨一年多後，Google終於回應了。

此問題最早可追溯至2018年末，有用戶在Google支援論壇上反映，其Google Home的藍牙連接每隔2至3分鐘就會斷開。這個問題似乎並未出現在所有用戶身上，不過仍仍相當普遍，並涉及各式各樣的情況，包括連接紅米手機、iPhone、筆電，用於播放音樂或播放遊戲音效等。相關問題延宕一年多，Google終於在上月中旬給出回應。

Google Nest官方推特指出，目前團隊已意識到該問題，正努力修復。而支援論壇上的回覆也表示團隊正在尋找解決方案，並要求用戶利用語音發送回饋，要用戶向Google Home說出關鍵字「GHT3 Bluetooth IN keeps on disconnect」。

目前尚無法得知Google將於何時解決問題，不過在官方回應前，已有不少網友提出一些「民間自救偏方」。據《Android Police》報導，有遇到相關問題的用戶可使用Google Home app將手機音訊透過Wi-Fi投放，這樣會穩定得多，不過前提是要有Wi-Fi連接才行。