南韓民間跟進「口罩地圖」！4大學生聯手36歲天才駭客　2天開發完成

▲ 南韓民間開發口罩地圖。（圖／翻攝自마스크 알리미）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，不僅政府跟上台灣口罩實名制政策，民間高手也開發出口罩地圖網站。南韓高麗大學4名學生在疫情爆發初期開發「新冠肺炎小幫手」，讓民眾輕鬆查詢所有確診患者的移動路徑，此次在擁有「天才駭客」之稱的企業家及程式設計師李鬥熙幫助之下開發出「口罩小幫手」網站，讓民眾即時查看附近店家的口罩庫存狀況。

只要在「口罩小幫手」網站輸入地點搜尋，就可查看附近有哪些便利商店有販賣口罩、還有多少庫存。口罩已售罄的店家以「Sold out」標示，還有庫存的店家則以藍色的「24hrs」標示，各地庫存狀況每天早上11時至晚間11時間每10分鐘更新一次。若有藥局或賣場業者願意將口罩庫存狀況顯示在地圖上，可以主動聯絡開發者。記者實測發現，進入網站後便會跳出提醒顯示，目前所有便利商店都沒有庫存。

▲ 實測發現首爾弘大附近沒有任何便利商店有庫存。（圖／翻攝自마스크 알리미）

4名大學生耗費約2天時間開發出網站，但為了是否公開此事苦惱許久，因為根據政府的口罩新制，便利商店不屬公家的口罩流通地點。他們說明，政府將便利商店排除在公家口罩販賣處以外，因此擔心網站會派不上用場，但考慮到部分商店可能還有少量庫存，還是決定公開網站，未來也希望將藥局及其他賣場納入。

由28歲的李仁宇、24歲的朴至煥、23歲的崔周元及金俊泰（音譯）組成的4人團隊2月1日才推出「新冠肺炎小幫手」APP，這次透過李鬥熙從中協助，成功取得各地便利商店資訊。李鬥熙表示，將自行吸收開發「口罩小幫手」網站所需的數百萬元費用。

現年36歲的李鬥熙擁有首爾大學計算機工程碩士學位，在學期間為點出首爾大系統有重大資安風險，直接駭進系統而一舉成名，獲得天才駭客的稱號，曾任新創公司Ultracaption首席技術官（CTO）、網路遊戲發行商Neowiz Games研究員等。

他在2013年透過tvN電視台心理戰遊戲綜藝節目《The Genius 規則破壞者》取得知名度，目前經營跨大學聯合社團Like Lion（멋쟁이사자처럼），教導非主修計算機工程的學生如何編碼，同時擔任編碼教學公司BRGG（바로가기）代表，也是已解散的女子團體Rainbow成員智淑的男友。

▼ 李鬥熙在IG發文表示，「編碼在為社會帶來影響力時才有意義。」

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