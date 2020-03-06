別悶在家裡　快來暢遊屏東可可旅遊地圖

▲屏東縣政府為提振觀光，推出「屏東可可旅遊地圖」，介紹屏東縣內15家著名可可店家，吸引遊客到屏東旅行 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

新冠肺炎疫情持續，衝擊觀光產業，屏東縣政府為提振觀光，推出「屏東可可旅遊地圖」，介紹屏東縣內15家著名可可店家，吸引遊客到屏東旅行，品嚐世界級的可可滋味，DIY體驗屏東黑金魅力。

另規劃三條主題遊程「情侶、親子、生態」，跟著可可旅行遊屏東，置身漫步在甜香四溢的可可香氣中，走出戶外增加抵抗力，共同對抗疫情，化不開的濃濃情意，離不開的屏東可可回憶。

屏東由於緯度較低，適合種植可可，也因為位於亞熱帶，屏東可可有獨特的果香與果酸，每一口都有不同的熱帶水果風味。屏東空氣清新鮮美，脊梁山脈的芬多精療癒舒心、客家庄古樸秀麗、遼闊無波的大鵬灣、湛藍晴朗的恆春半島都非常迷人，搭配浪漫可可，目前正是時候。

縣府因此推出「跟著可可去旅行」遊程，6日中午12點正式上架販售，每人只要299元，親子、情侶、生態三條主題路線，可上網搜尋「瘋趣台灣」，或電話08-722-1292報名。

遊程梯次時間3/14（六）可可情侶遊程、3/21（六）可可親子遊程、3/28（六）可可墾丁生態遊程、4/11（六）可可親子遊程。因疫情期間，遊覽車全面消毒防範，旅客當日如有發燒經測量超過37.5度則不得參加行程。

3月14日至4月14只要民眾到臉書「屏東GO好玩」（https://www.facebook.com/PINGTUNGTRIP/） ，按讚，並且分享到屏東可可旅遊地圖的留言下「屏東可可旅遊地圖」，並標註2位朋友，現場消費就可以享有店家折扣優惠，數量有限，要搶要快。

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