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防疫大作戰！台北地院最新措施「遠距訊問」登場　視訊進行法庭攻防

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記者孫于珊／台北報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）確診病例節節攀升，中央疫情指揮中心已達一級開設，台北地院不僅在2樓第8法庭的被告席上加裝「透明隔板」，也推出更多新措施，「防疫手冊」及「遠距訊問」，並於6日上午與航空警察局台北分局的副隊長合作進行模擬連線測試。

▲▼台北地院防疫措施「遠距訊問」及在被告席上加裝「透明隔板」。（圖／記者孫于珊攝）

▲台北地院2樓第8法庭進行「遠距訊問」模擬連線測試，以因應新冠肺炎疫情。（圖／記者孫于珊攝，下同）

若被告在隔離治療中，或有疑似嚴重特殊傳染性肺炎症狀（如：發燒發熱、四肢無力、咳嗽少痰、呼吸道症狀等徵候)、接觸病例、中港澳韓義伊（含轉機），或其他經各級衛生主管機關認定應接受居家隔離、居家檢疫等具感染風險的情形，都可使用遠距訊問，目前已規劃在北院第8法庭及第2法庭架設遠距會議設備。

▲▼台北地院防疫措施「遠距訊問」及在被告席上加裝「透明隔板」。（圖／記者孫于珊攝）

北院指出，遠距訊問採用中華電信的ZOOM會議軟體，搭配電腦、鏡頭及麥克風等設備，即可讓被告在航警局或警局就地接受訊問，避免人員移動增加感染風險，警局只要有手機及網路設備就可連線。

另外，北院還擴大安全及衛生防護小組編制，成立防疫小組、加強衛教宣導、實行院區門禁，辦公室、法庭、公共區域、公務車輛等環境清潔消毒，及防疫物資管理等相關措施。

▲▼台北地院防疫措施「遠距訊問」及在被告席上加裝「透明隔板」。（圖／記者孫于珊攝）

▲台北地院在被告席上加裝「透明隔板」。（圖／記者孫于珊攝）

同時北院為使同仁快速獲得防疫工作資訊，也收集相關資料編製「新型冠狀病毒（COVID-19）防疫工作手冊」，內容包含：新型冠狀病毒介紹、政府防疫措施、本院防疫措施、防疫期間本院相關請假規定、個人防疫提醒事項、環境消毒方法、本院安全及務生防護小組連絡電話、通報管道及相關網站等資料。

台北地院行政庭長黃珮禎受訪表示，遠距訊問與親身到庭的開庭程序都一樣，書記官都會在場紀錄，不會影響被告權利；另外，為防第一辦公室遭感染而不能使用，也準備了第二辦公室，位於「寶慶院區」，目前已拉好電話線、網路線，電腦也都架設好，確保未來疫情若擴散，法院工作狀況還能維持相當程度的運轉。

▼台北地院行政庭長黃珮禎強調，遠距訊問不會影響被告權利。（圖／記者孫于珊攝）

▲▼台北地院行政庭長黃珮禎。（圖／記者孫于珊攝）

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