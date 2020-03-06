　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曾與確診音樂家同機　長榮10多名機組員返台「檢疫隔離」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼長榮航空機長空服員示意圖。（圖／記者賴文萱攝）

▲曾與確診患者同機的長榮機組人員返國。示意圖非本文當事人。（圖／記者賴文萱攝）

文／中央社記者邱俊欽桃園機場6日電

一名來台的外籍音樂家近日在澳洲確診武漢肺炎，而日前曾經與音樂家同機的10多名長榮機組人員今天清晨搭機返台；疾管人員隨即上機詢問人員健康史，以進一步確認與音樂家接觸過程。

中央流行疫情指揮中心昨晚證實這名外籍音樂家2月22日自英國倫敦經曼谷到台灣，2月23日入境，2月27日晚間因出現咳嗽、流鼻水症狀至診所就醫，並於3月2日離台，研判在台發病的機會較高。

請繼續往下閱讀...

與這名外籍人士曾經同機的長榮機組人員，今天清晨4時45分搭機返回桃園機場。3名機師、10多名空服人員分為2梯次下機。整部班機僅搭載長榮機組人員，並未有旅客搭乘。

由於機師並未接觸音樂家，因此在飛機降落後，先行下機，並戴著口罩，填寫防範入境健康聲明卡後，疾行離開機場，未對整個過程表示意見。

疾管人員隨後上機測量空服員的體溫，並詢問人員在當時與音樂家接觸的相關過程，歷經近一小時，所有人員在5時30分全部下機，並安排離開機場。

長榮航空表示，配合疫情指揮中心規範，與這名武漢肺炎確診病例接觸過的空、地勤員工，將進行相關檢疫或隔離。

長榮航空表示，在武漢肺炎疫情期，長榮對於各航班都會採深度清潔及加強消毒方式處理。

中央流行疫情指揮中心昨晚指出，這位外籍音樂家在台灣有演出，入境時健康聲明書填有咳嗽症狀，在機場檢疫時讓醫師看過，但現場看是沒有症狀，也沒有疫區旅遊史，所以就讓他入境。

ET快訊
法國世界報讚「台灣是對抗新冠病毒典範」　關鍵在疫情指揮中心
黑水虻博士「不倫吃人妻」　偷情暗號曝光！愛跡遍佈畜試所
英國爆新冠肺炎首死！義大利激增769例　累計近4000確診
疫情殺爆美股！道瓊崩洩近千點　歐股跌幅逾1.5%
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

確診音樂家爆「彩排沒戴口罩咳不停」　演出結束入座觀眾席

曾與確診音樂家同機　長榮10多名機組員返台「檢疫隔離」

把握4天暖春！下週2波冷空氣 來襲　北台濕冷降雷雨

財政部：「5月被隔離者」綜所稅、營業稅延至6/30繳　8大稅通通延繳一欄表

任何年紀都可能成為孤兒！一生至少克服2次「背後再也沒有靠山了」

澳洲音樂家排練「只有咳嗽」　團員回想震驚：有跟指揮、副首席握手

快訊／來台澳音樂家確診！文化部公布「3月所有國際邀演延後」

澳籍知名音樂家染疫來台演出　國家樂團「3月國際邀演延後辦理」

快訊／來台澳籍音樂家確診！國表藝發6點說明　國家音樂廳淨空消毒

在台表演澳籍音樂家染疫！　21名隔離者含「團員、記者、工作人員」

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

小被被拿去洗！汪崩潰盯烘衣機　眼眶泛紅掀網笑：味道不對惹XD

在家也能做！公開正統大阪燒教學　加入「鰹魚高湯、山藥泥」是關鍵

蔡阿嘎夫妻被打...館長出面開戰黑衣人！　怒轟「垃圾」：人家是一個媽媽

直擊「馬戲團猴子」殘忍訓練過程！ 金屬項圈緊勒喉...逼學表演把戲

確診音樂家爆「彩排沒戴口罩咳不停」　演出結束入座觀眾席

曾與確診音樂家同機　長榮10多名機組員返台「檢疫隔離」

把握4天暖春！下週2波冷空氣 來襲　北台濕冷降雷雨

財政部：「5月被隔離者」綜所稅、營業稅延至6/30繳　8大稅通通延繳一欄表

任何年紀都可能成為孤兒！一生至少克服2次「背後再也沒有靠山了」

澳洲音樂家排練「只有咳嗽」　團員回想震驚：有跟指揮、副首席握手

快訊／來台澳音樂家確診！文化部公布「3月所有國際邀演延後」

澳籍知名音樂家染疫來台演出　國家樂團「3月國際邀演延後辦理」

快訊／來台澳籍音樂家確診！國表藝發6點說明　國家音樂廳淨空消毒

在台表演澳籍音樂家染疫！　21名隔離者含「團員、記者、工作人員」

確診音樂家爆「彩排沒戴口罩咳不停」　演出結束入座觀眾席

「超級傳播者」猶太裔律師1傳9！　紐約22例確診、5校停課

厭世大嘴鳥、狐狸娃娃爆紅！上班日的表情神還原　想一起在家耍廢

黑水虻博士「不倫吃人妻」　偷情暗號曝光！愛跡遍佈畜試所

小甜甜布蘭妮驚傳「遭親生父親軟禁」　14歲么兒直播爆料：想殺了外公！

曾與確診音樂家同機　長榮10多名機組員返台「檢疫隔離」

法國世界報讚「台灣是對抗新冠病毒典範」　關鍵在疫情指揮中心

速度10馬赫可突破反導系統　美在印太將部署高超音速武器

把握4天暖春！下週2波冷空氣 來襲　北台濕冷降雷雨

Maison Margiela把「充氣球鞋」變高了！給你6種配色隨心情變換

世界首例！香港富婆愛犬也確診...　漁護署證實：低程度感染新冠肺炎

生活熱門新聞

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

快訊／新冠肺炎再添2例！

即／58歲音樂家在台發病　緊急隔離21人

澳洲音樂家排練咳嗽　團員回想難以置信

宣布緊急狀態？陳時中：台灣離那個情況還很遠

LIVE／指揮中心2210加開記者會

即／音樂家在台有症狀　曾舉辦記者會

確診澳籍音樂家在「國家音樂廳」表演　文化部：關閉消毒「近期演出全取消」

在台表演澳籍音樂家染疫！21名接觸者隔離

因應疫情！3月所有國際邀演延後

foodpanda「3月全台天天免外送費」

模仿朴敘俊呆萌栗子頭　反差照吸1.9萬讚

澳音樂家染疫「國表藝6點聲明」

任何年紀都可能成為「孤兒」

更多熱門

相關新聞

法世界報讚：台灣是抗新冠病毒典範

法世界報讚：台灣是抗新冠病毒典範

法國「世界報」5日刊登標題為「台灣期盼成為對抗冠狀病毒戰役典範」的分析報導。文中指出，台灣能有效對抗武漢肺炎病毒，歸功於快速與準確判斷，以及跨部會的疫情統一指揮中心。

中國送出25萬片口罩　扭轉形象變善人

中國送出25萬片口罩　扭轉形象變善人

義大利24小時激增41死、769例確診

義大利24小時激增41死、769例確診

新冠肺炎法國增至7死、確診423例

新冠肺炎法國增至7死、確診423例

英國首例死亡　醫療官：當地染病

英國首例死亡　醫療官：當地染病

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

互嗆積怨半年！黑衣男持鐵鎚報復

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

鐵鎚怒敲蔡阿嘎！網友灌爆「2嫌」臉書

美女主播李文儀「通化街老家17億」標出！

英男「在武漢染新冠肺炎」憶染病過程：像被火車輾過

台中女講電話沒注意！4歲女8樓墜落亡

超帥「北海道知事」防疫爆紅：感謝妻子

台大醫解析《金師傅2》劇情被讚爆

他手冒「詭異黑線」拖5年！醫切片驚：是癌王

快訊／新冠肺炎再添2例！

即／58歲音樂家在台發病　緊急隔離21人

澳洲音樂家排練咳嗽　團員回想難以置信

伊能靜52歲生日哭了：兒子給我最好的禮物

聽到顧寶寶！狗媽跑去籠子躲起來

宣布緊急狀態？陳時中：台灣離那個情況還很遠

更多

最夯影音

更多
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區
蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面