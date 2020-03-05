退休公務員返台！LINE里長買菜「我吃有機的喔」　她傻：鯛民秀下限

▲返台民眾還要求里長準備14天口罩！（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／劉維榛報導

對抗新冠肺炎（COVID-19）人人自危！一名女網友透露，有民眾從對岸返台，向里長通報要居家檢疫14天外，還特別要求幫準備口罩、酒精，最後提醒只吃「有機蔬菜」，讓原PO看傻眼。

一名女網友在臉書《爆怨公社》翻白眼表示，從同事口中得知，某退休公務員從大陸返台，依照規定，國人從中港澳返台後，需居家檢疫14天，向里長回報健康狀況，以及手機電子監控。對方也事先向戶籍地里長通報，LINE的內容卻讓人嗤之以鼻！

請繼續往下閱讀...

同事轉述內容，退休公務員直呼，「里長，我回去台灣要進行隔離，請你先準備好14天的口罩及酒精！另外，如果我缺什麼的話，請你去幫我買回來，重點是買蔬菜時，要注意一下我都是吃有機的喔！」

▲原PO透露，里長跟里幹事抱怨此事！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

原PO狂搖頭狠酸，「鯛民秀新下限！」大批網友也砲轟，「隔離還點餐，以為自己住總統套房喔」、「聽說屎也是有機的，問他吃不吃」、「里長不是保姆，他們家都沒人嗎？」、「在大陸不用回來了」、「賣他市價10倍」。

▲網友也討論，LINE是否可以通用！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

不過有網友也質疑，「不太相信有這種事，秀一下證據吧，不然又是造謠了」、「有證據嗎？沒圖沒真相，退休公務員就是一般老百姓，不必強調，有圖文再來說吧，不要亂講」。原PO在留言串解釋，「這是里幹事管的里，里長抱怨到里幹事那，里幹事之間在抱怨的」。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～