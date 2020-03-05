菲籍男「空中性侵」鄰座女　硬拗「她可以把腿合起來」判4年

▲菲籍男子肯尼斯去年8月搭乘長榮航空由美國西雅圖飛往桃園機場途中，對鄰座台女伸狼爪指侵得逞。（資料照／記者沈繼昌攝）



記者沈繼昌／桃園報導

菲律賓籍男子肯尼斯（KENNETH）去年搭乘長榮航空從美國西雅圖飛往台灣班機上，見鄰座女子單獨一人藉機攀談，趁其入睡之際伸出狼爪撫摸腰部、胸部，後來更大膽徒手撕開內褲指侵得逞，女子受辱後向空服員哭訴求援，菲男被航警局逮捕移送桃檢偵辦，被依強制性交罪嫌起訴；桃園地院最近審結，將肯尼斯判處4年有期徒刑，並應於執行完畢後，驅逐出境。

檢警調查，40歲的菲律賓籍男子肯尼斯（KENNETH），去年8月12日下午4時許（美國華盛頓時間）搭乘長榮航空由西雅圖飛往台灣班機，肯尼斯發現鄰座女子年輕貌美，藉機攀談後確認為獨自搭機，在班機起飛後未久熄燈時，趁機撫摸女子左手、腰部至左大腿，女子驚醒後不知所措，但肯尼斯得寸進尺繼續撫摸其胸部甚至企圖扳開其大腿，女子死命夾住雙腿並推開其手表達反對意願，但肯尼斯色慾薰心下強力以手觸摸女子私處，撕開內褲後指侵得逞。

女子受害後趁班機亮燈之際，趕緊起身跑去廁所旁向空服員員求援，哭訴遭隔鄰菲籍男子肯尼斯指侵等事實，空服員隨即報告機長並幫女子更換座位，班機落地桃園機場後，航警局人員立即將肯尼斯逮捕移送桃檢偵辦。

檢警偵訊時，肯尼斯否認有強制性交行為，辯稱有對女子伸手，也曾以手指入侵其私處，但女子沒有拒絕或不同意，也未立即反應求助，若其不同意可以把腿合起來或是站起來，他就不會以手指觸摸其私處。

女子則控訴案發時機上燈滅的7小時內，當時她在睡覺，被鄰座肯尼斯觸摸時起初以為不小心，但對方動作持續且力道變大，她把對方手撥開與緊縮身體都無效，對方甚至彎下身親吻其左大腿，她因太過害怕發抖，沒想到可以站起來反抗，直到燈亮才藉機上廁所跑去找機組員求助，女子還透露是來台灣轉機，準備到日本工作賺錢。

桃園地院法官偵訊時，肯尼斯態度不佳且狡辯沒有強制性交犯行，法官則認為女子指證並非無據，且其大腿上檢體確實驗出肯尼斯的DNA，儘管女子事後未來台灣出庭指證，但法官審結依強制性交罪判處肯尼斯4年有期徒刑，並應於執行完畢後驅逐出境。

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