長榮航空放寬改、退票規則了　4/30前往返日本、新加坡也能免費改票

▲近來票務糾紛件數暴增，民航局協調航空公司放寬改、退票規定。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠病毒（COVlD-19）疫情打亂航班，影響許多民眾出國行程，也引發與航空公司的退票糾紛。在接獲數千件民眾投訴陳情案件後，民航局日前行文給航空公司，協請業者放寬退、改票規定，長榮航空今（25）日表示，將提供4月30日之前往返日本、新加坡等二級警示區旅客，改票免收手續費一次。

長榮航空今表示，因應新冠肺炎疫情持續蔓延，將提供4月30日之前往返日本、新加坡等二級警示區旅客，改票免收手續費一次之服務；往返韓國、香港、澳門、大陸等三級警示區之旅客，亦提供改票一次或退票免收手續費之服務，相關退、改票辦法，將公布於長榮航空官網www.evaair.com。

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至於華航部分，目前則仍維持針對中國大陸、香港、韓國、義大利羅馬、越南河內、馬尼拉、宿霧等航線，以及因暑假期間航班，提供退、改票免收手續費一次。

▲疫情大亂航班，衍生許多民眾與航空公司的改、退票糾紛。（圖／記者李毓康攝）

根據民航局統計，受武漢肺炎影響，許多民眾被迫改變原本的旅遊或者商務規劃，農曆年後，民航局申訴案件激增，截至上周，已將近2300件申訴案。本月10日，兩岸航點大幅限縮後，申訴案件更是三級跳，平均每天超過二百件，最多時甚至逼近三百件。

民航局昨日也找來包含華航、華信、台灣虎航及長榮航空等國籍航空業者對此事進行討論，希望能協調出兼顧企業與消費者的處理方式。