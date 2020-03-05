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雙胞胎「1人註冊輪流上學」　幼兒園告父母詐欺！檢不起訴

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▲桃園市趙姓男子育有一對雙胞胎幼兒，去年1月在平鎮區向某幼兒園註冊就讀，但僅繳費1人卻輪流就學被園方提告詐欺。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲桃園市趙姓男子育有一對雙胞胎幼兒，去年1月在平鎮區向某幼兒園註冊就讀，但僅繳費1人卻輪流就學被園方提告詐欺。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市趙姓男子與許姓女子共同育有一對雙胞胎幼兒，去年1月間就讀平鎮區某幼兒園，以次子名義註冊，並繳納午餐費與註冊等費用，但卻讓2名幼子輪流上學，園方江姓負責人查明後提告2人涉嫌詐欺；但趙、許夫妻則辯稱事前都與園方溝通告知過，園方都知情還出示相關出勤紀錄等佐證，桃檢5日偵結趙、許2人詐欺罪嫌予以不起訴處分。

檢警指出，根據幼兒園江姓負責人指控，趙男、許女共同育有一對雙胞胎幼兒，年約4歲，2人為次子註冊且只繳一份午餐費用，卻讓2名幼子輪流上學，未告知園方擅自更換由長子就讀，致園方陷於錯誤以為是次子上學，實際上是長子來上課，要求需補繳長子註冊費等共1萬2174元，但趙與許卻不願繳納，園方認為受騙提告詐欺得利。

檢警偵訊時，趙、許2人辯稱早於前年7、8月就已告知園方有一對雙胞胎幼兒，去年1月讓次子先就讀，3月才讓長子就讀幼兒園，但否認有任何詐欺事實，且事前都有與幼兒園園長與托嬰中心溝通好，當天是誰請假、換何人就讀，他們與園方的LINE對話紀錄都有保存。

園方余姓主任則作證，知道他們有雙胞胎幼兒，夫妻都有告知當天托嬰、就讀者為長子或次子，也有通知何時要來接長子或次子，去年3月次子回鄉下住，換成長子上課；老師也說，她主要是照顧次子，長子偶而會來。

桃檢根據去年1至3月幼兒出勤紀錄，明確記載長子與次子姓名、出勤記錄，園方還有將次子名字塗改成長子相關紀錄，幼兒園曾對長子有收7天月費，確認園方已知趙、許有2名幼兒，主觀難認有詐欺得利等犯意，偵結予以不起訴處分。

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