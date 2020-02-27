防疫優先！除戴口罩、手套外　華航、長榮開放組員可戴眼鏡執勤

▲華航、長榮航空皆開放組員可戴眼鏡執勤。（圖／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／台北報導

因應新型冠狀病毒（COVlD-19）疫情影響，航空公司加強保護第一線客艙組員，除戴口罩、手套之外，華航更進一步開放組員可戴平光眼鏡，長榮航空則在1月31日就已經開放組員可戴眼鏡。另外，飛日本等區域航線也讓組員當天來回不過夜，降低染疫風險。

過去航空公司針對空勤組員服裝、儀容多有嚴格的限制，不過，因應疫情持續發展，以防疫為優先，近來逐步放寬規定。華航表示，為加強防範和保護機組員，除全航線戴口罩執行勤務及收餐時戴手套，現針對兩岸、香港及韓國航線等旅遊疫情第三級警告區，客艙組員可於執行勤務時配戴平光眼鏡。

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▲長榮航空加強防疫，空地勤全面配戴口罩。（圖／記者李毓康攝）

長榮則表示，從1月22日起就開放全航線可自主性配戴口罩，中港澳等航線則全程需配戴口罩，收餐作業也要戴拋棄式手套；1月31日起，更進一步開放組員全航線都可以戴眼鏡值勤。2月中起，公司也調整區域航線派遣，減少組員在外地過夜，改為當天來回。

另外，為減少辦公室感染風險，長榮先前已規劃居家辦公、分組上班等各項辦公備援方案，針對新加坡、香港、澳門以及大陸地區多數辦公室因疫情較為嚴峻，已採分組上班或居家辦公。

因應近日韓國疫情爆發，長榮表示，韓國辦公室部分也已立即啟動辦公備援計劃，後續會隨時視國際疫情發展調整。華航部分，同樣也會依據疫情發展狀況，適時啟動內部相關防疫備援計畫。