桃機防疫車隊成立首日　逾8成需檢疫旅客由親友自行接離

▲桃園機場4日成立防疫車隊，據桃機公司統計，首日返台檢疫旅客超過8成由親友接走，使用檢疫車隊載送比例不到2成。（圖／記者沈繼昌攝）



記者沈繼昌／桃園報導

交通部4日在桃園國際機場成立防疫車隊，但首日載客率不到2成，據桃機公司統計，首日從桃園機場入境需居家檢疫旅客中，約有8成3由親友接走，使用長、短程防疫車隊載送比例不到1成，兩者相加還不滿2成，但防疫優先，交通部已協調租賃、機場排班計程車共計620台各式車輛待命服務。

配合交通部推出「居家檢疫者自機場返家交通方案」，桃園機場協調機場排班計程車與租賃車業者，4日起有各式車輛總計620台待命，桃機公司統計4日入境旅客，從中、港、澳、義大利、伊朗等旅遊疫區入境，需進行居家檢疫人數為430人，其中358名旅客由親友接送，其中包括自行駕車離開機場，約佔全部旅客的8成3。

此外，使用防疫車隊，搭乘防疫排班計程車短程旅客為38人、搭乘防疫租賃車的中長途旅客則有34人，占全部比例均不到1成。

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▲桃園機場4日成立防疫車隊，車隊司機頻頻以酒精擦拭車內座椅等處。（圖／記者沈繼昌攝）

根據租賃車業者透露，搭乘中長途旅客最遠到屏東，也有不少前往台中、台南與高雄的旅客，依照交通部公布的價目表，從桃園機場到台中、高雄、屏東的防疫租賃車車資，分別為1080元、2660元與2950元。

桃機公司表示，配合政府防疫措施，防疫車隊包括原先排班計程車，由交通部協調租賃車業者，兩者依旅客前往的目的地有所不同，前往北北基桃竹地區，或轉搭其他交通工具前往台東或離島地區者，安排搭乘「排班計程車」至目的地，以跳表方式計費，其餘地區則搭乘租賃車，則依交通部公布價目表付費。

桃機公司已公告，4日起從第三級旅遊疫區（中、港、澳、韓、義、伊朗等地區）入境需配合居家檢疫者，應搭乘防疫車隊點到點返家，配合檢疫隔離措施，不得搭乘大眾運輸工具；本月11日起，違反規定者將處10萬元以上、100萬元以下罰鍰；從新冠肺炎疫情爆發至今，已要求機場聯外所有交通運輸業者持續做好車輛消毒，密集進行衛教訓練，以提供旅客最佳衛生品質服務。

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