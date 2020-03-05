　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃機防疫車隊成立首日　逾8成需檢疫旅客由親友自行接離

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲桃園機場4日成立防疫車隊，據桃機公司統計，首日返台檢疫旅客超過8成由親友接走，使用檢疫車隊載送比例不到2成。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園機場4日成立防疫車隊，據桃機公司統計，首日返台檢疫旅客超過8成由親友接走，使用檢疫車隊載送比例不到2成。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

交通部4日在桃園國際機場成立防疫車隊，但首日載客率不到2成，據桃機公司統計，首日從桃園機場入境需居家檢疫旅客中，約有8成3由親友接走，使用長、短程防疫車隊載送比例不到1成，兩者相加還不滿2成，但防疫優先，交通部已協調租賃、機場排班計程車共計620台各式車輛待命服務。

配合交通部推出「居家檢疫者自機場返家交通方案」，桃園機場協調機場排班計程車與租賃車業者，4日起有各式車輛總計620台待命，桃機公司統計4日入境旅客，從中、港、澳、義大利、伊朗等旅遊疫區入境，需進行居家檢疫人數為430人，其中358名旅客由親友接送，其中包括自行駕車離開機場，約佔全部旅客的8成3。

此外，使用防疫車隊，搭乘防疫排班計程車短程旅客為38人、搭乘防疫租賃車的中長途旅客則有34人，占全部比例均不到1成。

請繼續往下閱讀...

▲桃園機場4日成立防疫車隊，車隊司機頻頻以酒精擦拭車內座椅等處。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園機場4日成立防疫車隊，車隊司機頻頻以酒精擦拭車內座椅等處。（圖／記者沈繼昌攝）

根據租賃車業者透露，搭乘中長途旅客最遠到屏東，也有不少前往台中、台南與高雄的旅客，依照交通部公布的價目表，從桃園機場到台中、高雄、屏東的防疫租賃車車資，分別為1080元、2660元與2950元。

桃機公司表示，配合政府防疫措施，防疫車隊包括原先排班計程車，由交通部協調租賃車業者，兩者依旅客前往的目的地有所不同，前往北北基桃竹地區，或轉搭其他交通工具前往台東或離島地區者，安排搭乘「排班計程車」至目的地，以跳表方式計費，其餘地區則搭乘租賃車，則依交通部公布價目表付費。

桃機公司已公告，4日起從第三級旅遊疫區（中、港、澳、韓、義、伊朗等地區）入境需配合居家檢疫者，應搭乘防疫車隊點到點返家，配合檢疫隔離措施，不得搭乘大眾運輸工具；本月11日起，違反規定者將處10萬元以上、100萬元以下罰鍰；從新冠肺炎疫情爆發至今，已要求機場聯外所有交通運輸業者持續做好車輛消毒，密集進行衛教訓練，以提供旅客最佳衛生品質服務。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

►房產分配講不清...狠夫被吵醒竟勒殺妻倒頭大睡　家屬喊：判13年太重

►影／武漢包機案政府已做好準備　徐國勇：望陸方循「橫濱模式」處理

►雙胞胎「1人註冊輪流上學」　幼兒園告父母詐欺！檢不起訴

ET快訊
員警擔憂氣吹到手上染疫　徐國勇：取消全國性酒測
二伯住院中動怒了！開戰黑衣惡煞「絕不原諒」…憔悴與蔡桃貴視訊
至尊公主號1乘客死於新冠肺炎！船上21人冒症狀　美急下令暫停
韓粉嗆蔡阿嘎「囂張過頭」被肉搜！緊急道歉退團　105字懺悔：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老師向蔡阿嘎道歉後還是「被出征」　任職國小電話被打爆…無辜受牽連

拉糖「八家將」栩栩如生　台灣學生參加IKA國際廚藝賽穿金戴銀

郵差日搬1300公斤酒精！64歲的他不喊累：只希望趕快送到藥局上架

開學7天彰化百名學生通報「有發燒」　教育處說話了

桃機防疫車隊成立首日　逾8成需檢疫旅客由親友自行接離

全台還有589公頃山坡地未查定　專家使出衛星影像加速完成

搶清明連假高鐵票…「聽說網頁掛了」通勤哥心累　網用APP驚呆：還訂到回程

全新跨界聯名！Kitty X 故宮推「刺繡版一卡通」　4款系列樣式一次看

超夢幻紫光灑上筊白筍田！暨大LED燈「省8成電費」　榮登SCI期刊封面

不到40歲存500萬秒退休！他打算靠「被動收入」賺錢　網曝現實面考量

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

造訪米其林廚神戈登「地獄廚房」 咬下酥皮威靈頓牛排銷魂爽皺眉

孫子開車出去玩「拒收油錢」！　阿嬤森77強勢塞錢：給我閉嘴

日本安倍晉三會議上「狂咳」　旁邊官員眼神嚇崩拉口罩！

「時間就是金錢！」不滿買口罩等太久 婦人爆走飆罵藥師：不高興就不要做

最愛垃圾車！萌娃倒垃圾誤拋飛 遇清潔隊員神助攻網讚：Nice Play

老師向蔡阿嘎道歉後還是「被出征」　任職國小電話被打爆…無辜受牽連

拉糖「八家將」栩栩如生　台灣學生參加IKA國際廚藝賽穿金戴銀

郵差日搬1300公斤酒精！64歲的他不喊累：只希望趕快送到藥局上架

開學7天彰化百名學生通報「有發燒」　教育處說話了

桃機防疫車隊成立首日　逾8成需檢疫旅客由親友自行接離

全台還有589公頃山坡地未查定　專家使出衛星影像加速完成

搶清明連假高鐵票…「聽說網頁掛了」通勤哥心累　網用APP驚呆：還訂到回程

全新跨界聯名！Kitty X 故宮推「刺繡版一卡通」　4款系列樣式一次看

超夢幻紫光灑上筊白筍田！暨大LED燈「省8成電費」　榮登SCI期刊封面

不到40歲存500萬秒退休！他打算靠「被動收入」賺錢　網曝現實面考量

游錫堃抱怨QR code巡邏箱　柯文哲：2018年就全面E化了

老師向蔡阿嘎道歉後還是「被出征」　任職國小電話被打爆…無辜受牽連

19.7公分狠角色！　「迷你酷斯拉」大角蜥眼噴2米血毒液保命

陸學者：蔡政府傷了大陸民意「疫情後兩岸關係更惡化」

合庫大舉徵才360人　一般行員年薪75萬元、儲備菁英百萬元！

錄影結束、燈都暗了⋯BTS柾國還在台上！　幫工作人員清道具

呂士軒夜店帶氣氛出奇招　突然卡歌「唱生日快樂」吸睛

國1北向352.3K大貨車靠邊想檢查　小客車擦撞衝出邊坡起火燃燒剩軀殼

北市聯醫「慢箋得來速」將啟用　藥師4點怒批：不如來發口罩？

吳釗燮怒發推特：中國以欺凌台灣為樂！真的有病

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

生活熱門新聞

小學師酸蔡阿嘎輕敲兩下　臉書被灌爆

全台3地設「酒精發放機」　每人免費領一瓶

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

陳時中：逾680家藥局口罩賣不完

3縣市大雨特報　北台濕冷探11.8℃

寫信給房東「免租金2個月」！美體小舖回應了

今越晚越冷！急凍13°C地區出爐

確診42例全球排名16位　陳時中揭關鍵決策

日醫讚台防疫　嘆出不了一個唐鳳

傳北市聯醫50位醫護集體請辭　指揮中心回應

亂聞漂白水會得肺炎！關鍵濃度才能消毒

台中女逢甲吃飯　下車「停車費秒翻倍」怒炸

新竹男「林東京」破億身家遭起底　爸媽是竹北大地主

致敬醫護冰淇淋店免費招待　王瑞德加碼600杯咖啡

更多熱門

相關新聞

開學7天百名學生　通報有發燒　

開學7天百名學生　通報有發燒　

新冠肺炎疫情在全球大爆發，為了防止群聚感染，台灣高中職以下學校順延到2/25日開課，如今開學至今已一周，經過通報，累計已經有百名學生發燒及身體不適，經過校方緊急協助及通知家長帶回就醫，教育處長陳逸玲指出，透過篩檢，以流行性感冒及上呼吸道感染、腸胃炎比例佔最多，所幸沒有新冠肺炎病例。

防疫優先！台南329檔期推案不到5個　「外地建商」最敢衝

防疫優先！台南329檔期推案不到5個　「外地建商」最敢衝

「疫」拳重擊旅運需求緊縮　專家預估下周油價再跌「加油再等等！

「疫」拳重擊旅運需求緊縮　專家預估下周油價再跌「加油再等等！

中職／10場新增熱身賽程出爐

中職／10場新增熱身賽程出爐

夜市券帶動六倍旅遊人潮　經濟部：創造10億商機效益

夜市券帶動六倍旅遊人潮　經濟部：創造10億商機效益

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎桃機檢疫車隊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

冷血男嗆蔡阿嘎「多留口德才不惹禍」

蔡阿嘎曝案發過程　二伯送醫畫面曝光

小學師酸蔡阿嘎輕敲兩下　臉書被灌爆

酸蔡阿嘎慘遭肉搜！國小師嚇到關臉書

全台3地設「酒精發放機」　每人免費領一瓶

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

黑衣男埋伏4hrs「目標疑是蔡桃貴」！蔡阿嘎罕見暴怒

中國科研團隊：「新冠病毒已突變」傳播力不同

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

酸蔡阿嘎　 小學老師願出面道歉

陳時中：逾680家藥局口罩賣不完

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

蔡阿嘎載孕妻遇襲　黑衣人埋伏鐵鎚狠砸

劉真傳腦部持續出血「急裝人工心臟肺臟」！

嗆蔡阿嘎小學主任「緊急道歉」臉書關版神隱

更多

最夯影音

更多
曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面