台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世　顏澤雅緬懷：是她改變了我看世界的方式

▲台大物理系最年輕教授龐寧寧。（圖／翻攝台大物理系官網）

記者崔至雲／台北報導

曾是台大物理系第一名畢業、台大物理系有史以來最年輕的教授龐寧寧日前逝世。作家顏澤雅今（5日）在臉書上緬懷昔日好友，她大讚龐寧寧影響她日後看世界的方式，讓她知道，讀書不應計較名次，大好時光應用來追求自己真正有興趣的事，並感嘆，優秀的龐寧寧，五十出頭就離開，「害我今整天都在想人生公不公平這問題」。

顏澤雅指出，今早滑臉書時看到台大物理系教授龐寧寧過世的消息，非常震驚，她是台大物理系第一名畢業，拿到哥倫比亞博士後回台，是台大物理系有史以來最年輕的教授。

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顏澤雅說，龐寧寧與她是曉明女中同屆，雖然在隔壁班，不算認識，但在成長過程中，還是在她人生留下印記，大大影響她看世界的方式。她回憶龐寧寧，她是初二才轉來，一來就每次考試都全年級第一。第二名有一群人在輪，第一名永遠是她，而且一定是遙遙領先，不像二三四名分數都擠一起。

▲台大物理系最年輕教授龐寧寧。（圖／翻攝台大物理系官網）

提到為什麼龐寧寧影響顏澤雅看世界的方式？顏澤雅說，因為龐寧寧讓她在13歲就明白，名次真的沒什麼好爭的，讀書不應計較名次，大好時光應用來追求自己真正有興趣的事，再說，如果未來有花比較多精神去精進自己，而不是浪費力氣爭公平，還真要謝謝她。

但顏澤雅最後也感嘆，「沒想到是這麼優秀的她，五十出頭就離開，害我今整天都在想人生公不公平這問題」。

