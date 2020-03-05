手機品牌保值大比拚！iPhone海放Android旗艦機

▲iPhone目前仍是最保值機款。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

儘管「貶值」的情況在每個機款上皆會發生，不過各個品牌的智慧型手機折舊情況仍略有不同。二手手機交易網站《BankMyCell》日前發布報告，結果不意外地由蘋果的iPhone拿下抗跌冠軍，而Android旗艦機款經兩年使用的貶值幅度高達71.41%。

報告顯示，旗艦Android機款的貶值速度是iOS機款的2倍。新的iPhone經兩年使用後約會折價45.46%，不過Android旗艦機款的價值僅需一年便會縮水45.18%，兩年後更折71.41％。換句話說，使用兩年的iPhone會比使用兩年的Android旗艦機更有價值。

此外，中低階的Andriod機款的折舊更較旗艦的Andriod機款來得高，前者兩年內平均跌價79.66％。Motorola One於2018年10月推出時售價為349美元（約新台幣1.05萬元），到了2019年12月二手售價僅43美元（約新台幣1290元），跌幅高達87.68%。

▲各品牌手機平均折舊率。（圖／截自BankMyCell）

《BankMyCell》指出，LG、Google及Motorola為2019年折舊率最高的Android手機品牌。具體來說，LG手機平均貶值56.76％、Motorola平均貶值59.41％，Google則平均貶51.68％。相較之下，蘋果iPhone 2019的貶值幅度僅25.98％。就保值來說，Android表現最佳的品牌為Nokia（貶27.68％）、Sony（貶31.30％）及HTC（貶32.01％）。

值得一提的是，智慧型手機的折舊貶值幅度高並不一定意味著其不是一支好手機。科技網站《Android Authority》報告便指出，能以更低的價格得到像Google Pixel 3a這樣擁有出色的相機功能及Google頻繁的更新的機款，誰在意它貶值程度高不高呢？