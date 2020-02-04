9鏡頭、4閃光！知名爆料者預測2022年Android設計

▲Ice Universe預測2022年Android手機設計。（圖／翻攝自Twitter／Ice Universe）

記者王曉敏／綜合報導

自2010年來，Android智慧型手機經歷了許多重大革命，隨著下一個10年的展開，人們也開始思考智慧型手機的設計空間，或徹底改變智慧型手機的設計及規格。知名爆料者Ice Universe稍早在推特發布了由他自行設計2022年Android機款，其中最令人注目的就是其「9鏡頭、4閃光」的設計。

Ice Universe稍早在推特發布貼文，稱自己設計了一款預計將於2022年發布的概念手機，其螢幕面採用類似於華為Mate30系列的瀑布全螢幕設計，螢幕上緣有類似於三星Infinity-O螢幕設計。而值得注意的是，其背後以矩型排列了9顆鏡頭，中央的主鏡頭四周也安排了4顆閃光燈。據Ice Universe的推文內容，其感測器將只有1吋大。

▼Ice Universe預測2022年Android手機設計。（圖／翻攝自Twitter／Ice Universe）

不過從這組概念機渲染圖中也可得知，Ice Universe似乎認為即便到了2022年，「真正的全螢幕」仍不會實現，觀察圖片即可發現，Ice Universe在手機上緣及下緣都流了一點邊框。

無論你喜不喜歡，該概念機款的設計僅是Ice Universe個人的預測，未來的智慧型手機將如何發展仍未可知，不過從設計中可推測，「多鏡頭」仍是未來的設計主軸之一。