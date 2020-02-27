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臉書譙名嘴王瑞德「大畜生」！男網友法庭辯：心情抒發…挨罰4000元

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▲▼0728_廣德家_王瑞德 。（圖／記者洪正達攝）

▲邱姓男子因對名嘴王瑞德心有不滿，竟在臉書怒譙他「大畜生」，被判處4千元罰金。（圖／記者洪正達攝）

記者徐愷昕／新竹報導

邱姓男子因對名嘴王瑞德心有不滿，竟在臉書一篇怒譙王瑞德的文章底下發言，「這個也是大畜生」。王瑞德不甘受辱，怒向法院提告，法官審結將邱男依犯公然侮辱罪判處4千元罰金，得易服勞役4日。全案仍可上訴。

陳姓網友日前在臉書發文，「今天，輪到被我幹醮（譙）的是王瑞德，這個幹過幾年記者，靠一張爛嘴吃飯的傢伙，自以為天底下沒有他不知道的事，嘴炮第一名」，整篇文章大酸名嘴王瑞德。邱男看到後因心有同感，便直接在貼文下方附和辱罵，「這個也是大畜生」等話。王瑞德見到此言論，覺得自己人格遭貶損，不甘受辱之下憤而提告。

法庭上，邱男坦承確實有在臉書留下此言論，但矢口否認公然侮辱犯行，他辯稱，「沒有針對任何人，只是心情上抒發。」

新竹地院審理時認為，「畜生」一詞在社會通念上確實對他人人格有貶損、污蔑之意，足以讓人感到難堪、不愉快，嚴重甚至影響人的名譽及社會評價。對此，法官覺得邱男亂辱王瑞德「大畜生」已超過言論自由的必要性及適當性，行為實在不應該，審結將他依犯公然侮辱罪判處罰金4千元，得易服勞役4日。全案仍可上訴。

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▲▼駭客,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲邱姓男子因對名嘴王瑞德心有不滿，竟在臉書怒譙他「大畜生」，被判處4千元罰金。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

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