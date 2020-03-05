免費愛滋試劑補助疑遭詐領　7400元都流向志工：他們不想曝光，我代領！

▲衛福部推出自我愛滋篩檢試劑計畫，民眾可購買試劑後，依條碼編號上網辦理退費200元。（圖為資料照／疾管署提供）

記者劉昌松／台北報導

台中某同志協會原本受委託，辦理愛滋自我篩檢試劑的販售點，需要的民眾可前往投幣購買，再自行上網登錄辦理轉帳退費200元，衛福部疾管署發現，前2年有37筆退款都進到協會內鄭姓志工帳戶，懷疑共7400元的政府補助遭私吞，但台北地檢署調查後，採信鄭男說法，不少民眾拒絕曝光，所以委託鄭男代領，5日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

根據統計，台灣2017年的愛滋感染者累計1萬多人，2018年暴增為3萬多人，為了防範愛滋擴散，衛福部推出「在家愛滋自我篩檢計畫」，在醫療院所或授權相關機構發送免費的篩檢試劑，其中部分地點是以「自動販賣機」的形式，讓需要的民眾投幣購買後，再依照試劑上的個別條碼上網登錄測試結果並辦理退款。

▲愛滋篩檢試劑分為寫意、唾液2種。（圖為資料照／記者林悅翻攝）

可是衛福部在整理補助帳務的時候發現，台中這間同志協會受託辦理試劑發送的期間，發送了1000多支，其中僅半數辦理退費，卻有37筆的試劑退款是退回到台中某同志協會的鄭姓志工名下，懷疑鄭男涉嫌詐騙補助，因此向檢方提出告發。

鄭男到案辯稱，他的確自行購買了不少試劑贈送親友，另外也有些同志朋友因為不想曝光，所以私下跟他退費後，讓他拿著試劑條碼上網登錄退款，檢察官考量，這項愛滋自我篩檢計畫，本來就是想藉由鼓勵民眾匿名也可篩檢的方式，防治愛滋蔓延，因此採信鄭男辯詞，處分不起訴。

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