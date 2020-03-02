他挺館長IG留言怒嗆李婉鈺「306678」！男網友：只是說氣話…判罰8千確定

▲男網友辱罵前新北市議員李婉鈺「306678」確定要被罰8000元。（圖／資料照）

記者陳羿妏／新北報導

新北一名張姓男子2018年1月9日在前新北市議員李婉鈺的Instagram照片下方留言「幹，你還有資格笑啊！沒關係，哩背直接開直播問候你，很愛告館長嘎哩背，306678（塞你娘老雞掰）看我怎樣處理妳」，遭李婉鈺提告妨害名譽。新北地院審理，一審判張男罰8000元，而案經上訴至二審，遭法官駁回。

▲館長跟李婉鈺因為上直播糾紛而槓上。（圖／翻攝自李婉鈺、館長臉書）



張男提到，會提上訴是因為先前才被李婉鈺提告妨害名譽，遭判拘役50天，曾聽過朋友說可以跟對方「硬碰硬」，向李婉鈺討回50天的錢，而後來2018年12月4日看到李婉鈺臉書粉專PO出「五股區天乙路的照片」，覺得該圖是偷來的，所以問「照片從哪裡來」，不過李婉鈺卻沒有理他，此舉讓他認為「李婉鈺做錯事還不理」才會到Instagram照片留言，強調只是「說說氣話」，沒有要妨害名譽的意思。

不過法官認為，留言的內容中並沒有提及先前被告的案件，以及那張五股區天乙路照片，覺得張男只是為了要貶損李婉鈺名譽，才會留言辱罵，最終駁回上訴，維持原判，全案確定。

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