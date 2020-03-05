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農業保險投保金額達84億！農委會預告將推「桶柑、葡萄」保單

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▲連日大雨，彰化葡萄落果災損嚴重。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲去年6月連日大雨彰化1200公頃葡萄吃水過多落果腐爛，果農叫苦連天。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者許展溢／台北報導

農委會近年強推各類農業保險，希望農民別再看天吃飯，能多一份保障。農委會今（5日）表示，目前累計總投保件數3.7萬件、總投保金額84億元，未來將持續開發茶、桶柑及葡萄等保單。

農委會指出，行政院在去年7月院會通過「農業保險法」草案，並函請立法院審議，因應立法委員任期屆滿改選，今院會重行通過「農業保險法」草案，將再函請立法院審議，期能儘速完成立法。

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農委會進一步說明，從各國發展農業保險的經驗來看，極需要政府透過立法強力支持，考量我國農業環境，擬具「農業保險法」草案，其要點包括擴大保障範圍、建置雙軌保險人運作機制、得成立財團法人農業保險基金管理危險分散機制、補助保險費並調整現金救助和鼓勵保險人投入等細項。

農委會表示，從106年擴大推動試辦農業保險，至今已試辦梨、釋迦、水稻、養殖水產及香蕉等20種品項，27張保單，且因應不同作物生長特性及農業政策需求，推出不同類型保單，包括實損實賠、區域收穫（產）量、區域收入、天氣指數、災助連結及撲殺連結等6大類型，農民可依其需求選擇投保。

根據農委會統計，目前累計總投保件數3.7萬件、總投保金額84億元、總投保面積6.1萬公頃，投保成效逐年成長；在保險理賠方面，累計理賠件數約4,600件、理賠金額達1.78億元，有效填補農民遭受災害之損失。

農委會強調，未來將持續開發茶、桶柑及葡萄等保單，擴大農業保險品項及保障範圍，提升保險覆蓋率；並積極推動農業保險法立法，建構完善的農業保險運作制度，落實農民收入安全之保障。

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