全台還有589公頃山坡地未查定　專家使出衛星影像加速完成

▲全台查定分類圖。（圖／水土保持局提供）



記者許展溢／台北報導

為快速完成全台山坡地土地可利用限度查定分類，農委會水保局今（5日）指出，運用圖資判釋並配合法制修正，截至今年1月底，全台98萬公頃山坡地，未查定面積已大幅降低至589公頃，達成率99.9%。

水保局表示，完成查定的土地，後續提供地政機關辦理補註非都市土地使用地編定類別，解決山坡地暫未編定土地從事農作行為不得申領農業天然災害現金救助補助的問題，保障實際耕作農友權益，並有效管制山坡地超限利用情形。民眾亦可至水保局行動水保服務網站自行查詢，瞭解土地可利用限度分類。

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水保局提到，山坡地保育利用條例第16條規定，針對山坡地供農業使用的土地，須辦理可利用限度分類，完成宜農牧地、宜林地、加強保育地查定。全台山坡地面積多達98萬公頃，過往山坡地查定工作，每一筆地籍須進行人工現場測量，囿於人力、經費、時間及相關行政程序限制，截至101年仍有17萬餘公頃土地未完成查定，使得暫未編定土地從事農作的農友，面臨無法申領農業天然災害現金救助的困境。

▲運用各類圖資判釋查定分類示意圖。（圖／水土保持局提供）



為加速完成查定，水保局強調，發展運用衛星影像、數值高程模型、土壤圖、土地利用圖、地質圖等大數據資料及GIS科技技術，以圖資判釋山坡地4項查定基準（即坡度、土壤有效深度、土壤沖蝕程度、母岩性質），並結合專業團體（如水土保持相關技師公會、大專院校、工程顧問公司等）協助，取代現場工作，降低人力成本及行政資源。

水保局進一步說明，為將圖資查定方法法制化，農委會配合修正「山坡地土地可利用限度分類標準」及「行政院農業委員會山坡地土地可利用限度查定工作要點」等相關規定，簡化查定作業、增訂查定作業得委託專業辦理或運用各類圖資協助判釋等作為。在多方合作努力下，目前山坡地查定進度達成率已達99.9%。