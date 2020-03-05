「年輕人怕死」！她過敏狂噴涕　戴口罩出門被大媽猛酸…滿頭問號：我錯了？

▲原PO戴口罩出門竟被酸，「年輕人怕死」，讓她超傻眼。（圖／翻攝爆怨公社）

記者陳韻如／綜合報導

因為新冠肺炎的影響，不少民眾出門都會戴著口罩，除了自保，也保護他人，但卻有網友因此被大媽出言狂酸，「年輕人這麼怕死喔！」讓她相當錯愕，無奈問道，「難道我這樣錯了嗎？」

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，「今天中午去接女兒放學時，因為過敏的毛病犯了…鼻涕、鼻塞、噴嚏三箭齊發…所以我戴著口罩出門」，但沒想到，卻在路上遇到一名大媽，開口就對著她酸，「唉唷…年輕人這麼怕死喔！」

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原PO表示，當下聽到這句話非常不開心，心想，「阿桑我跟妳很熟嗎？」戴著口罩出門並不是怕死，一方面事保護自己，另一方面也是保護別人，「難道這樣我錯了嗎？」原PO文末也忍不住抱怨，「我戴口罩事礙到誰了？這世上當真什麼人都無奇不有」。

貼文一出後，有不少網友見了傻眼，紛紛留言，「口罩拿下來對她咳，看她還敢不敢囂張」、「我一定會回說～關你屁事」、「應該是嫉妒你有口罩，她沒排到啦…」。

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