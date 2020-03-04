老公支援口罩國家隊！她半夜急診需開刀　先吞止痛藥安頓孩子…網淚謝：辛苦了

▲女網友半夜掛急診，但老公因為支援口罩國家隊，她只好先吞下止痛藥回家安頓孩子，才赴醫院治療，讓網友直呼，「辛苦了」。（示意圖／123RF）

記者陳韻如／綜合報導

因應新冠肺炎防疫工作，政府持續增加口罩生產線，一名女網友的老公就因為如此出差工作，而她卻在深夜身體不舒服而去掛了急診，還被醫生告知必須立刻手術，但因孩子獨自在家，堅強的她只好拒絕醫生建議，吞下了強力止痛藥後，回家安頓好一切，才返回醫院治療，也讓她忍不住直呼，「心裡只有『X』而已」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文寫道，因為疫情，讓她身體有病痛也不肯到大醫院，但「好死不死，就這麼恰巧」，身為口罩生產機台國家隊的老公才出差第一天，她就在一打二的情況下，半夜到醫院掛了急診，還被醫生告知必須馬上手術。

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收到醫生建議的原PO，頓時晴天霹靂，腦中立刻浮現，「X~那我兒子誰要照顧？誰要接送？誰要負責三餐…」當下便拒絕，推掉當日安排手術，隨後吞下強力止痛藥回家安排孩子的作息。

原PO事後無奈地喊道，「痛到快往生了，還是得默默通知學校、默默通知公司、默默交辦工作，心裡就只有『幹』而已」。

這篇貼文一出，有不少網友紛紛留言給原PO加油打氣，另外也不忘謝謝原PO老公，「感謝妳先生為台灣人民的付出，妳也辛苦了」、「辛苦防疫的各位大大及家人」、「加油！老公很棒你也是！」。

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