中市警局新家潭子落成　盧秀燕讚：中部智慧警政領航指標

▲台中市政府警察局潭子落成，市長盧秀燕主持典禮。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

位於台中市潭子區的台中市政府警察局新建大樓5日落成啟用，由市長盧秀燕主持典禮，在民意代表及地方仕紳的見證下正式啟用，前市長胡志強也到場參與。盧秀燕表示，感謝各界共同完成新大樓，期盼共同努力讓台中治安更良好、市民更宜居。

盧秀燕於典禮中致詞，她說，感謝前警察局長刁建生一手擘劃、爭取經費興建新大樓，也感謝胡志強及各方民代的支持，最後由現任警察局長楊源明接手，現在警察局終於有個新的家庭及更好的工作環境，市府也將持續提升附近交通環境，帶動潭子區發展。

胡志強表示，在警察同仁們的努力下，讓台中治安大幅提升，謝謝他們的貢獻，也很高興看到警察局新建大樓落成，讓警察同仁們有更好的辦公環境。

▲▼前市長胡志強也到場參加落成典禮。（圖／記者白珈陽攝）

刁建生指出，這棟新建大樓的土地是他於2008年在縣警局當局長時，因應地方需求爭取的，後來縣市合併後在歷任市長及各方民代仕紳支持下，進行規劃興建感謝各界協助，提升警察同仁們的福利。

警察局新建大樓原為國防部軍備局所經管潭子「新興營區」用地，大樓建地面積1萬9931.82平方公尺、樓地板總面積4萬2679.44 平方公尺，3棟建築物以合院式矗立、相互連通，地下1層，地上分別為9層、8層、8層，是結合現代科技智慧與環保綠能產業的建築，2013年12月31日動土，歷時6年2個月，由地方與中央共同挹注總建設經費10億7000萬元興辦。

新大樓A棟主樓設有「警政戰情專案辦公室」，可完整呈現各種資訊、影像，並召開視訊會議，利用完整輔助流程對重大治、交安事件提出建議及應用。B棟建置220坪「刑事鑑識中心實驗室」，為中部唯一國際雙認證刑事DNA實驗室，購置自動化DNA萃取設備，大幅提升刑案證物DNA鑑定效率。並有全國首創「刑案現場重建教室」，模擬各類命案、分屍案、槍擊案現場，運用彈道重建、血跡噴濺及現場重建等技術，實境訓練採集指紋、血跡、鞋印、微物等跡證，可有效增進偵破能量及鑑定效率。

▲▼台中市政府警察局落成典禮。（圖／記者白珈陽攝）

盧秀燕說，因原台中縣、市於民國2010年12月合併升格改制為直轄市後，幅員更為遼闊，隨著經濟發展、人口增加及治安、交安狀況需求，警察局人員擴編、裝備增強，造成舊有辦公廳舍空間不敷使用；另為實現平衡區域發展政策，將警察局新建大樓選址在大台中地理區位中心，有效改善員警工作及民眾洽公環境。

她也讚許，警察局為維護治安、交安勇於創新，推動前瞻智慧警政不遺餘力，成為中部的領航指標，期勉警察局同仁持續提升警政效能及服務品質，奉獻出最大心力，讓市民安居且樂業。

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