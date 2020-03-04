右側乳房長3顆纖維腺瘤…醫「漏切1顆」願免費再開刀！婦拒絕怒告

▲陳姓女醫替徐婦進行乳房纖維腺瘤切除手術，但卻漏切了一顆1.6公分大的腺瘤。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市一名徐姓婦人罹患乳房纖維腺瘤，經中國醫藥大學附設醫院乳房外科醫師診察後，確認徐婦右側乳房有3顆較大的腺瘤需要切除。但醫師執刀時卻漏切其中一顆1.6公分大的腺瘤，雖然回診時主動告知徐婦，並表明願意免費手術切除；但徐婦仍然無法接受，憤而拒絕並提告醫師業務過失傷害罪嫌。台中地檢署認為，醫師漏切腺瘤並未造成徐婦身體損傷，整起事件屬醫療行為未完全履行之民事糾葛，並無涉過失傷害，因此予以不起訴處分。

不起訴書指出，徐婦罹患乳房纖維腺瘤，自107年8月21日起，多次前往中國附醫，並由陳姓女醫師進行診察。陳女檢視徐婦病況後，告知將以微創手術切除她位於右側乳房上3處較大的腺瘤，經徐婦同意後始於108年1月10日進行手術。

事後徐婦回診，陳女透過觸診發現竟然漏切了一顆1.6公分的腺瘤，因此主動告知徐婦，並當場表明願意免費再次為徐婦動刀將腺瘤完整切除。但徐婦聞言後大怒，當場拒絕，並對陳女提出業務過失傷害告訴。

台中地檢署檢察官認為，陳女漏切一顆腺瘤屬實，但此舉並未對徐婦的身體造成額外傷害，且事後陳女主動告知、坦承錯誤，並已表明願意免費再進行一次手術，但徐婦卻明確拒絕，因此認定雙方間的糾紛屬「醫療行為未完全履行之民事糾葛」，手術未完全履行之爭議，應循民事途徑解決，陳女罪嫌不足，予以不起訴處分。

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