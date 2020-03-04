大甲小吃店拒送醫院！護理師難過PO網「不懂同理心」…網友怒列為拒買店家

▲台中市大甲區一名護理師向一家知名小吃店訂餐外送遭拒，難過PO網。（圖／擷取自臉書）

記者白珈陽／台中報導

台中市大甲區一名護理師在臉書上PO文指出，大甲一間知名小吃店拒絕外送到醫院，讓她難過地表示：「想吃碗羹冬粉有那麼難嗎？」、「不懂得同理心」，引起網友熱議，立即肉搜出該小吃店，並揚言列為拒買店家，但也有其他網友認為，這太考驗人性，送了擔心自己防疫做不夠好，不送要受眾人責難，實在太過兩難。

護理師在臉書表示，一直以為大甲店家都是良善的，但一聽到是醫院馬上拒絕外送，讓她質疑「是因為你們沒有家人在醫院上班 所以你不懂得同理心是吧！單位主管才在問有沒有遇到拒外送餐的店家，沒想到結果今天就遇到了」，她強調，「護理人員也是人，請尊重我們」。她還在文末註明「歡迎店家對號入座」，也同時感謝其他願意外送餐飲的店家。

文章PO出後，許多網友都為該名護理師打抱不平，並找出該小吃店，揚言列為拒買店家，再也不去消費；不過也有部分網友認為，醫療人員確實辛苦，但也不須為難餐飲人員，這類議題太考驗人性，送了擔心自己防疫做的不夠好，不送又要被圍剿，真是兩難。

《ETTODAY新聞雲》致電給該名小吃店陳姓外送員，她無奈地表示，「這是誤會」，他們店只有她一名外送員，而當時該家醫院點餐時是正處黃金時刻，單子已經接滿，無法再接收其他訂單，而且，並非只有拒絕過該醫院，只要他們訂單接滿，他們就只能拒絕無法吸收的單子。

陳姓外送員說，在疫情爆發之後，他們也是有接過該家醫院的單，因此不是因害怕疫情才拒絕訂單，未來還是歡迎點餐。不過她提到，以往他們送餐時都是從該院後門進入，如今防疫時期，後門已經鎖上，希望以後送餐時可以請對方下來從正門拿，或是能夠將餐點放在櫃台自取。

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