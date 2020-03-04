房產分配講不清...狠夫被吵醒竟勒殺妻倒頭大睡　家屬喊：判13年太重

▲桃園市吳姓男子去年5月因不滿何姓妻子吵鬧無法入睡，徒手勒昏後送醫急救12天仍不治，地院4日重判13年有期徒刑。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子與何姓妻子疑因房產問題多次起衝突，去年5月僅因妻子吵醒他，竟將妻重壓地板上，徒手勒昏後繼續睡，後察覺不對勁送醫急救12天後仍不治，檢方依家暴殺人提訴；桃園地院4日依殺人罪嫌重判13年有期徒刑，但吳男姐姐卻向法官請求交保，並強調雙方已達成和解，對於判決覺得太重將會上訴。

檢警調查，47歲的吳姓男子曾於2009年7月與何女辦理離婚，但去年4月間經桃園地院判決2人婚姻關係依然存在，吳收到判決書後搬回蘆竹區登記其名下房屋與何女繼續同住，但吳與何妻常因為房產劃分問題起爭執，去年5月5日深夜11時，吳男在房間睡覺，何妻因細故向吳爭吵，吳不滿妻子吵醒將妻子重壓在地板上，徒手勒住其頸部至昏迷，吳隨後倒頭就睡，後來察覺妻子沒有動靜，起察覺妻子已昏迷，趕緊送醫急救後，但昏迷指數僅剩下3，救護人員察覺何女頸部有勒痕，通知家屬發現吳男涉嫌家暴殺人。

▲桃園市吳姓男子去年5月徒手勒昏妻子後送醫急救不治，地院4日重判13年有期徒刑。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警偵訊時，吳坦承把何妻壓在地上與勒頸等犯行，後來才送醫救治；小孩也指證，吳男搬回家後常與媽媽爭吵，常有口角與肢體衝突，檢方以醫院診斷證明與法醫解剖證明書，認為吳犯行明確依家暴殺人罪嫌起訴。

桃園地院4日先後開庭依殺人罪嫌將吳男重判13年有期徒刑，全案仍可上訴，但吳男姐姐則向法官請求能交保，法官則說可透過律師聲請，吳男姊姊還說，本案僅是單純家庭失和事件，雙方事後已達成和解，認為判刑過重，家人將會上訴。

桃園地院認為，吳男僅因單純家庭口角糾紛失手勒死妻子，造成難以彌補遺憾，審酌雙方家屬事後已達成和解，吳男案發後自首，也強調會盡力彌補家屬，因此依殺人罪判處13年有期徒刑。

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