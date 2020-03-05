用「金錢性格」看未來！享受型＋享受型 = 標準月光族

▲瞭解自己與對方的金錢性格，相處起來會更舒服。（圖／視覺中國CFP）



文／與家人間的財務界線

「金錢性格」是什麼？「金錢性格」是指一個人習慣、喜好、品味的總合；那是一個人「花錢的特徵」，通常能分為兩個類型：

一是節省型，二是享受型。「享受型」的人，喜歡買漂亮的東西、住漂亮的房子、買最新的手機、效能最好的電腦……住得差一點，吃得差一點，會讓他感到不舒服─我和志傑，就是這種類型。

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相反地，「節省型」的人，相信「勤儉是美德」，即使穿得舊一點、吃得簡單一點，也是甘之如飴─我先生和明桂，就是這種類型。

而「節省型」和「享受型」的人，配對在一起，會出現三種組合：

節省型＋節省型：標準的「鐵公雞」

朋友M跟太太S，是標準的「鐵公雞」。

M住在上海，夏天酷熱、冬天酷寒，但M夏天不開冷氣，冬天不開暖氣；熱了就光著上身，打開窗戶，睡在地板；冷了就包著棉被，束著腰，煮飯炒菜。

S面對先生行徑，不但沒有抱怨，甚至精益求精：她會花五個小時，做一塊蘿蔔糕，再花四個小時，擦洗自己的汽車；淋浴後的髒水，放滿在浴缸裡，隔天拿來沖馬桶、洗地板；晚上只開一盞燈，為了省電……種種行徑，讓人驚嘆。

M的兒子十六歲，從上高中開始，逐漸對父母不滿。

他覺得爸媽省錢省過了頭，讓他備感壓力。他目睹父母互相指責，批評對方亂花錢；他更感到壓抑，感到無力，常徘徊著不回家，拒絕和父母溝通。

M和S最終省了錢，卻疏遠了兒子。

節省型＋享受型：標準的「左右走」

朋友D跟女朋友B，是標準的「左右走」 ─ 一個向左走，一個向右走─ 性格大大不同。

D對3C產品熱情如火。他的薪水，七○％拿來買電腦、手機、遊戲、螢幕、音響……幾乎一毛不剩，沒有積蓄。B是實習老師，薪水很不穩定。她總憂心忡忡、未雨綢繆，存下一筆又一筆獎金，讓自己安心。

B和D交往五年，始終論及婚嫁，但沒有執行。B開始懷疑，D是不是只顧眼前、不負責任，不足以託付終身？D則感覺，

B很無趣、很小家子氣，和她相處，總覺得越來越不自在、越來越不愉快。

D和B的愛情，眼看越來越淡，婚期遙遙無期。

享受型＋享受型：標準的「月光族」

朋友W跟男友V，是標準的「月光族」，以債養債，成了卡奴。

W有三個愛馬仕包，四十雙Jimmy Choo，偏愛MIKIMOTO 的珍珠─ 一個月四萬八千元的薪水，扣掉房租、吃飯，全買了高級品。V在商場裡，開了間二手包專賣店。他的生意不好，但眼光很高。V一年到巴黎兩次、米蘭三次；所有旅費、進貨費、囤貨倉儲費，侵蝕了V的利潤，幾年下來，顆粒無收，以債養債，存不住錢。

V的爸爸，最近常住院。V湊不出病房費，W借不出病房費；兩人困坐愁城，心情沮喪，於是互相指責，評論對方無能。

沒有成就感的生活，讓他們奄奄一息，互相推諉。

★本文經采實文化授權，摘自《與家人間的財務界線》。