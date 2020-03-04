晚歸爸「見孩子紙條秒淚崩」：獨立到讓人心疼　萬人被逼哭卻歪樓：阿嬤教的

▲孩子給晚歸爸的紙條 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

孩子早熟懂事雖然讓家長不必擔心，卻也獨立到讓人有點心疼。一名老爸在臉書貼出小一孩子給他的紙條，原來他工作繁忙，孩子為了不讓他擔心，已經自己打理好學校的作業和聯絡簿，讓他秒淚。貼文一出，網友們都感動炸，不過也有人大歪樓，表示看這注音的拼法，推測應該是「阿嬤口音」無誤。

「早出晚歸～看到這張～秒淚崩～」一名爸爸4日在臉書「爆廢公社」中發文，原來他平時工作忙，日前回家時看到小一孩子留給他的紙條，心頭湧上一陣酸楚和感動。

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只見孩子穿插用注音和國字寫道，「聯絡簿我都寫好了，東西我都準備好了，你不用檢查了，去休息吧。」底下還附上一張95分的英文單字考卷，雖然句子裡有不少錯字，但還是讓原PO心裡暖翻，直呼「再辛苦都值得了。」

不過爸爸也說，看到孩子這麼獨立，真的讓他有些心疼，無奈賺錢養家和陪伴之間的取捨是一大難題，他也只能盡量多撥空陪孩子。

▲網友留言 。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文上線8小時，至今已經吸引1萬多人按讚，大家紛紛表示「感動」、「裱框起來」、「這樣真的很逼淚」、「來報恩的小天使」、「辛苦了」、「我感動含淚了」。

不過也有部分網友歪樓表示，孩子的注音一看就知道是阿嬤教的；還有人笑說，根據他的經驗，如果孩子刻意說「不用檢查聯絡簿」，通常就是老師有寫東西的時候，建議一定得攤開檢查。

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