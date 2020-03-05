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習近平再上火線！下令「防控必須慎終如始」：湖北依然任務艱鉅

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▲▼習近平察看重大疫情應急防控藥物研究室。（圖／翻攝自新華社）

▲習近平察看重大疫情應急防控藥物研究室。（圖／翻攝自新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發後，中共總書記習近平親上火線，他4日再度主持防疫會議，並提出五個總體要求和七項重點工作。習近平表示，當前已初步呈現疫情防控形勢持續向好、生產生活秩序加快恢復的態勢，不過人員流動和聚集的疫情傳播風險大，「防控必須慎終如始。」

中共中央政治局常務委員會4日召開會議，研究當前疫情防控和穩定經濟社會運行重點工作，習近平主持會議並發表重要講話。他強調，「湖北和武漢疫情防控任務依然艱鉅繁重，其他地區人員流動和聚集增加帶來的疫情傳播風險在加大，加強疫情防控必須慎終如始，對疫情的警惕性不能降低，防控要求不能降低，繼續抓緊抓實抓細。」

在總體要求中，他還提到，要深化疫情防控國際合作，發揮我國負責任大國作用；要堅持實事求是、一切從實際出發，堅決防止形式主義、官僚主義；要抓緊推進經濟社會發展各項工作，精準有序紮實推動復工復產，實現人財物有序流動、產供銷有機銜接、內外貿有效貫通，把疫情造成的損失降到最低限度。

▲▼習近平親上火線！防疫會發表重大新指示：以疫情為契機，「壯大新興產業」。（圖／新華社）

▲習近平親上火線。（圖／新華社）

會議同時提出七項重點工作，包括要持續用力加強湖北省和武漢市疫情防控工作，繼續保持內防擴散、外防輸出的防控策略；要加大科研攻關力度；要突出抓好北京等重點地區疫情防控，完善京津冀聯防聯控機制等。

在復工方面，會議指出，要根據疫情分區分級推進復工復產；要把復工復產與擴大內需結合起來。把被抑制、被凍結的消費釋放出來，把在疫情防控中催生的新型消費、升級消費培育壯大起來，使實物消費和服務消費得到回補；要在擴大對外開放中推動復工復產等。

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