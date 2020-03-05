3人發燒被拒上機！　香港派「2班武漢包機」帶回244人

▲新冠肺炎襲港。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情持續，香港政府4日派出2班包機往武漢接載滯留當地的港人。第二班包機於晚上約10時抵港，較原定時間延誤約2小時。政制及內地事務局局長聶德權稱，2班包機共接載244名港人，較原先預計的少14人，當中有3人因發燒未能上機。

據《香港01》報導，港府4日共派出兩架包機到武漢接載當地港人，首架包機於下午約5時抵港，而第二架包機則於晚上約10時抵港，較原定時間延誤2小時。

政制及內地事務局局長聶德權稱，首班包機接載109人，全部來自武漢市，也有患癌病人，需要回港進行手術；第二班包機則接載135位港人，其中91位來自武漢、44位為其他地區的緊急需要人士，包括孕婦、應屆DSE考生（香港中學文憑考試）及病人。

▲新冠肺炎傳染性強。（圖／路透社）

先前政府指，首2班包機共接載258名港人返港，未有上機的14人中，有3人因發燒未能上機、1名因陪伴他人留下、1名孕婦改乘今日的包機，其餘9人則通知不上機。聶德權指，發燒人士將被安排返回原來的社區及作隔離檢疫。

至於抵港包機有延誤，他解釋，因部分上機人士來自其他地區，距離武漢市約2至3小時車程，而過程中因公路上有檢查等延誤行程；此外，第二班包機上也有10多名孕婦，因此上機安排需時較長。