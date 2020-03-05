日醫交流防疫狂讚台灣　「1.2億人口的我們出不了一個唐鳳」

▲唐鳳最近成為日本網友熱搜的對象。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

台灣防堵新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散的努力，近期逐漸受到國際關注。臉書醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」小編昨日（4日）分享一個小故事，一位在日本從事醫療工作的朋友不僅大讚台灣的防疫措施，還感嘆日本多達1.2億的人口，卻找不出一位像唐鳳這樣的官員。

日本媒體《dot.asahi》上月29日在一篇報導中，稱台灣行政院數位政務委員唐鳳是「IQ180の38歳天才大臣」，在這次疫情中，他不但製作即時口罩地圖，還公開鑽石公主號遊客曾在哪些地區活動的路線圖，方便民眾查詢，不僅在第一時間穩住民心，也幫了防疫團隊一個大忙。日本網友也紛紛在報導底下留言表示，「台灣的數位政委是IQ180的天才，我們的是70歲老人」、「我們的IT大臣連手機都不會用」。

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▲▼除了口罩短缺之外，日本民眾也開始排隊搶購衛生紙。（圖／路透）

臉書醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」小編4日也在臉書PO文談到此事，他與一名日本醫師友人交換對新冠肺炎疫情的看法，對方不僅大讚台灣的防疫措施，還多次提到唐鳳，「感嘆有1.2億人口的日本怎麼出不了這種官員」，但就算真的有這樣的人才，恐怕也會因為社會壓力、反彈而無法出任政務官。

「我們的國家很弱嗎？其實只要團結起來，我們的實力是強到連日本友人都覺得讚賞不已的。」小編認為，台灣有很多專業、認真也願意包容、犧牲奉獻的人，所以才能在這場全球抗疫戰中站穩腳步，只是現階段社區傳播的風險仍舊揮之不去，大家千萬不要掉以輕心，還是要繼續做好個人防疫、減少出國或聚餐的次數，一起讓損傷降到最低，「台灣人，加油！」