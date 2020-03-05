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美股4大指數起飛！道瓊飆近1200點　歐洲3大股漲0.8％以上

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▲▼美股,華爾街,股市,。（圖／路透社）

▲醫療類股帶動四大指數上漲。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國民主黨初選迎來「超級星期二」（Super Tuesday），歐巴馬時期副總統拜登（Joe Biden）大獲勝利取得領先，連帶刺激美股上揚，4日早盤道瓊指數即上漲600點，收盤更狂飆近1200點。

道瓊指數終場上漲1173.45點，或4.53％，收在27090.86點；那斯達克指數終場上漲334點，或3.85％，收在9018.09點；標普500終場上漲126.75點，或4.22％，以3130.12點作收。

英國FT100終場上漲97.39點，或1.45％，收在6815.59點；NQ德國指數上漲8.72點，或0.82％，收在1077.10點；法國CAC40指數則是上漲71.72點，或1.33％，收在5464.89點。

聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）3日緊急宣布降息2碼，卻意外引爆投資人恐慌，激出新一次拋售潮，讓美股長了一天後又下挫收場，此舉似乎說明Fed沒有預見緊急降息可能造成的影響，或是疫情對美國大眾的心理影響，比檯面上更嚴重。

疫情持續延燒，民主黨的初選也如火如荼進行中，3日超級星期二登場，原先被桑德斯（Bernie sanders）打得灰頭土臉的拜登，在這天後反將對手狠甩在後。 醫療類股4日早盤即上漲超過3％，激勵四大指數上揚。

ET快訊
美股4大指數起飛！道瓊飆近1200點　歐洲3大股漲逾0.8％
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