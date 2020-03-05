妻兒＋鄰居4人都被傳染！曼哈頓律師全家隔離　紐約增至6人確診

▲紐約曼哈頓繁忙的街道，一名行人戴著外科口罩外出。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）宣布，紐約州新增4例新冠病毒確診案例，分別為州內第2例患者的妻子、兒女和鄰居。截至當地時間4日中午12時，紐約州累計確診人數增加至6人，全美確診人數則增加至130人。

根據福斯新聞（Fox News）紐約新增這4例確診病患，全部都與前一天通報確診、住在紐約近郊韋斯切斯特郡（Westchester County）、通勤到曼哈頓上班50歲男性律師有關，分別為他的妻子、就讀大學的兒子、就讀高中的女兒，以及開車載患者就醫的鄰居。

報導指出，患者目前情況嚴重，正在住院治療。他的家人也都已經被隔離，兒女中其中1人同樣在醫院接受治療，另1人則出現疑似症狀。據悉，患者兒女就讀的葉希瓦大學（Yeshiva University）和位於布朗克斯私立猶太中學SAR High School目前都已暫時停課，而2名學生自2月27日起就沒有到校上課。

紐約衛生官員表示，50歲男性律師近期沒有前往任何疫區國家，但他的辦公室在紐約市曼哈頓，正在追查是否因搭乘公共運輸工具而被感染。另外，男子在紐約長老會醫院住院前，曾前往威斯特徹斯特郡布隆克維（Bronxville）的另一所醫院求診。

另據CNN報導，目前全美有13個州份出現確診病例報告，已知累積130例，其中有9人死亡。所有死者都來自華盛頓州，其中8例發生在同一個郡；5名死者與西雅圖郊區的一所養老院有關。

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