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結合大自然與科技　新竹縣議員杜文中要打造竹科人的山河戀

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▲竹北頭前溪、豆腐岩、消波塊。（圖／羅浚濱提供）

▲頭前溪河畔的豆腐岩。（圖／羅浚濱提供）

記者陳凱力／新竹報導

竹北市有得天獨厚的山、水、科技，不過一直未加以整治、串連，新竹縣議員杜文中看見竹北人除了科技，缺少遊憩休閒的地方，因此提案，將在地的山、水、科技加以結合，除了要打照屬於竹北的「山河戀」，還要讓竹北地區成為享譽國際的名城。

鄰近竹北的新埔的犁頭山有文山步道、芎林有飛鳳山步道，不過兩者並不相通，杜文中計畫，將舊有的步道整修，再新增延伸，跨越連接的金雞山，全長約12、3公里步道，很適合作為縣民運動、遊憩景點，這就是「竹北山河戀」中「山」的部份。

▲FOR紳旭哥／杜文中／結合大自然與科技　杜文中要打造享譽國際的竹北山河戀。（圖／杜文中提供）

▲杜文中提出山河戀計畫，要打造竹北打造成科技人的遊憩城。（圖／杜文中提供）

至於「河」，杜文中計畫將頭前溪河畔加以整治，除了現有的人氣打卡點「親水豆腐岩」外，他希望透過整合，將公、私有地做一完整規畫，成為一個結合環保與親水的遊憩地，除此之外，明新科大林致遠教授也提出可以設置「假日露天市集」的想法，在不影響河川地、不過度開發的前題下，結合產、官、學，讓縣民們傍山依水，在工作之餘還能夠有很好的休閒去處。

不止山、河，杜文中以「保持傳統、結合現代便利」為主軸，他認為，有了原始的大自然，也不能忘了竹北科技人最重要的「科技魂」，因此在「戀」的部份，將以「心情感受」做為發想，他認為在頭前溪旁的興隆路就是一個很好的地點，除了鄰近頭前溪，而且道路又寬大、又筆直，不止是新竹市進入新竹縣的門面路，更可將之打造成「新竹縣之門」，除了現有的水圳公園、新瓦屋，還可結合植栽打造成科技花園、規劃AI智慧跑道將運動賽事引進，甚至跨年的時候還有煙火秀，讓興隆路一條街，成為享譽國際的「科技一條街」。

▲FOR紳旭哥／杜文中／結合大自然與科技　杜文中要打造享譽國際的竹北山河戀。（圖／翻攝GOOGLE）

▲從文山步道至飛鳳山步道，全長約12、3公里，目前尚未全部連結開通。（圖／翻攝google）

杜文中說，提出了「竹北山河戀」受到很大鼓勵，除了縣長楊文科大力讚揚外、立委林思銘也認為這是個「政策藍海」，甚至地方鄉、鎮長也表示要全力配合，前兩期山、河的計畫預計需要1億元的經費，楊文科縣長與林思銘也承諾會積極向中央爭取，一起打造一座結合山、河的科技新城市。

▲FOR紳旭哥／杜文中／結合大自然與科技　杜文中要打造享譽國際的竹北山河戀。（圖／杜文中提供）

▲山河戀的計畫中還包括舊有步道等修。（圖／杜文中提供）

▲頭前溪、豆腐岩、消波塊。（圖／羅浚濱提供）

▲▼豆腐岩。（圖／羅浚濱提供）

▲頭前溪、豆腐岩、消波塊。（圖／羅浚濱提供）

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