桃園機場第三跑道環評通過　1.6萬人將面臨搬遷

▲徐其萬市議員(中、穿黃外套)親自出席桃園機場第三跑道環評會。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園國際機場第三跑道環境影響評估報告書，4日於行政院環保署召開的第3次專案小組初審會議，桃園市副市長游建華率領市府相關局處首長參加，全案歷經兩個半小時審查，環評委員最後以裁定建議本案修正後通過，送環評大會確認。桃園機場第三跑道案區段徵收範圍大，預計約有1萬6367人將面臨搬遷。

桃園市長鄭文燦表示，桃園國際機場興建第三跑道，對於提升機場營運能量，與第三航廈一樣是是關鍵的建設。第三跑道環評定案，桃園航空城區段徵收計畫才能審定，為了表達市府對於本案的重視程度，特別請副市長游建華率領市府相關局處首長到場，協助桃機公司所提出的環評可以通過。

桃園航空城計畫面積為3155公頃，其中第三跑道徵收面積最多，為587公頃，其徵收用地內有「油庫」及徵收高達6190戶，使「油庫」與「迫遷」問題，成為環評會中正反方爭論焦點。

關心桃園航空城發展的市議員徐其萬，亦親自前往環保署參加該會表示，擔任桃園機場所在地的民代長達27年，非常清楚地方建設與民眾需求在那裡，第一：桃園國際機場第三跑道位置機場的西北邊靠近台灣海峽，這裡的土地農民耕作困難，一來受東北季風影響、二來受沿海地區不明公害影響，造成農民種植收益減少，年輕人不願意留在家耕作，二期休耕農地到處都是，如今有機會區段徵收多表願意。

第二：交通部與市政府為讓民眾更了解航空城都市計畫內容，辦理民眾（所有權人）參與區段徵收意願調查，調查結果機場園區不贊成區段徵收比率約10%、贊成與無意見者約為90%，至於市政府開發的附近地區，不贊成者約15%、贊成及無意見者約為85%。

第三：桃園國際機場所在地-大園，未能與機場達成共存共榮，眼看機場旅客人數越來越多，貨運量也快速成長，相對噪音影響也越大，民眾希望國際機場第三跑道環境影響評估能儘速通過，讓航空城早日開發帶動地方經濟產業發展，增加就業人口機會。

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